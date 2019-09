Iglesias acusa a Més País de néixer per apuntalar el bipartidisme

Podem carrega contra Errejón. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dissabte que l'adversari en la carrera cap a les generals del 10 de novembre no són els partits polítics com el d'Íñigo Errejón, sinó els poders oligàrquics que veuen en els morats "la peça de caça major "a abatre perquè no accepten que defensin la gent.









Iglesias ha explicat que respecta que Errejón i persones que van estar en l'espai de Podem pensin que havien de haver-li donat el suport al líder socialista, Pedro Sánchez, però recorda que el mandat dels inscrits de la formació va ser diferent: "No vam néixer per apuntalar el bipartidisme i procurar el son plàcid dels poderosos ", ha ressaltat.





Recorda que van néixer per defensar els drets de la gent, i ha subratllat que l'han demostrat amb fets. A més, ha acusat els poders oligàrquics del país de no respectar la institucionalitat quan els votants "no trien opcions de poder".





CRÍTIQUES A SÁNCHEZ I A ERREJÓN





Durant la seva intervenció s'ha centrat en criticar Pedro Sánchez i a Íñigo Errejón, ha apuntat que aquest últim no és un adversari i que respecta que persones que van estar al partit creguin que ja el 2016 van haver de donar el seu suport al líder socialista, o que no van haver de unir-se a IU per conformar Unides Podem, o que havien d'haver fet president a Sánchez en l'últim mes.





Així, ha afegit que si bé aquestes demandes són legítimes, ells no estan per "apuntalar el bipartidisme", el que explica "que les clavegueres policials i mediàtiques s'hagin emprat a fons en els últims anys" amb Podem.





En aquest punt, referint-se a Més País, ha indicat que els morats no van néixer per "ser una força subalterna el paper és decidir si el Govern és del PP o del PSOE". "No estem per a posar-li bona cara al poder, no estem per apuntalar el vell sinó per canviar-ho", ha insistit. A més, ha criticat que Errejón hagi arribat per "adaptar-se a la realitat i no per canviar-la".