El Liceu renova el Consell de Mecenatge i reprograma les funcions suspeses

Donar més pes a la representació privada al Consell de Mecenatge de Liceu i reforçar la captació de recursos han estat les pautes que han determinat la designació com a president i vicepresidenta d'aquest organisme de Luis Herrero i Elisa Durán. El primer és vicepresident executiu del Banc Santander i la segona, directora general adjunta de la Fundació bancària La Caixa. Cal ressaltar que aquesta acció de mecenatge va permetre arribar als 7,6 milions d'euros en la passada temporada, el que va suposar recuperar xifres que no s'havien vist des de 2005.





A tot això cal sumar el recent reconeixement com a esdeveniment d'especial interès públic de la celebració dels 175 anys de la inauguració del teatre, atorgada pel Consell de Ministres a petició de l'Ministeri de Cultura i Esports, que serà una eina clau per consolidar els recursos via patrocini i mecenatge. Aquest benefici excepcional serà vàlid des de desembre de 2020 fins a novembre de 2023, i preveu incentivar més fonts amb desgravacions que poden arribar fins al 90% de les aportacions.





Tot això coincideix amb la cancel·lació de la programació que encara quedava activa, tot i que s'ha procurat reprogramar durant les quatre pròximes temporades de gairebé tots els espectacles: "Carmen" de Bizet, amb producció de Calixto Bieito, "ll Barbiere di Siviglia" de Rossini , amb la Staatstheater am Gärtnerplatz (Munic) i el Théâtre du Capitole (Toulouse) i "Lohengrin" de Wagner, amb posada en escena de Katharina Wagner).









L'últim concert del 20 aniversari amb Juan Diego Flórez, previst per al 26 de maig, passarà al 30 d'octubre i l'espectacle de dansa De Scheherazade "Yo Carmen" de la bailaora María Pagés està ja confirmat per a la temporada 2021/22. En canvi, alguns dels espectacles programats per al Foyer han quedat cancel·lats.





La direcció artística de Teatre està treballant amb una programació alternativa reduïda durant els mesos de juny i juliol. La sisena edició de Liceu a la Fresca es modifica mantenint l'objectiu de difondre el gènere operístic a tota la ciutadania. En el cas de TV3 l'emissió serà el dia 20 de juny a les 22h al 33, i en el de RTVE, el 5 de juliol a les 00h a La2. Les dues cadenes emetran "Carmen" de Bizet amb la producció de Calixto Bieito.





Finalment és grat constatar que el primer coliseu operístic de la ciutat es proposa "continuar allà on ho havia deixat, i de tornar amb la mateixa empenta que ha situat a al Liceu en un dels moments més òptims de la seva història recent, gràcies a l'equilibri de qualitat humana, social, artística i econòmica assolit els últims anys", segons ha manifestat el president de la Fundació, Salvador Alemany.





El teatre es posarà en contacte amb totes aquelles persones que s'hagin vist afectades per la suspensió de l'activitat artística (abonats i públic general) pels canals de comunicació habituals (correu electrònic o correu postal) per informar-los de totes les opcions. Més informació a: www.liceu.cat