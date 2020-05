El Govern central aprova la Fase 1 per a tres zones catalanes: Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu

El Ministeri de Sanitat ha aprovat aquest divendres que entrin en Fase 1 de desconfinamiento tres regions sanitàries catalanes: Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.





Aquestes són tres de les nou regions sanitàries catalanes, i el Govern espanyol accepta així la proposta que havia fet la Generalitat.





LA COMUNITAT DE MADRID NO AVANÇA EN LA DESESCALADA





D'altra banda, el Govern central ja ha comunicat a la Comunitat de Madrid que no passarà aquest dilluns, 11 de maig, a la fase 1 de la desescalada. Finalment, tot i que ha avalat la capacitat assistencial de l'autonomia, s'ha inclinat per "esperar que el sistema de detecció de l'Atenció Primària estigui més consolidat per al canvi de fase".





En total, onze comunitats autònomes passaran a la fase 1 de la desescalada dilluns que ve, mentre que altres cinc ho faran parcialment --en alguns territoris-- i la Comunitat de Madrid romandrà de moment en la fase 0.





Les comunitats que podran iniciar la fase 1, segons han determinat les autoritats sanitàries, són Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó, Múrcia, Extremadura, Balears i Canàries, així com les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.





En el cas de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana, només avancen de fase alguns territoris, mentre que Madrid continua en la fase 0 al no complir els requisits necessaris per a avançar.





CASTELLA I LLEÓ I LA COMUNITAT VALENCIANA, LES MÉS SEGMENTADES





Respecte a Castella i Lleó, s'ha realitzat una segmentació hiperdetallada on 16 Zones Bàsiques de Salut passen a la següent fase:





- 1 a Àvila: Muñicos.

- 6 zones a Burgos: Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega i Valle de Mena.

- 3 a Lleó: Truchas, Matallana de Torio i Riaño.

- 1 a Palència: Torquemada.

- 1 a Salamanca: Robleda.

- 3 a Valladolid: Alaejos, Mayorga de Campos i Esguevillas de Esgueva.

- 7 a Zamora: Alta Sanabria, Carbajales d'Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino i Villalpando.

- 3 a Salamanca: Aldeavila de la Ribera, Lumbrales i Miranda del Castañar.

- 1 una a Sòria: San Pedro Manrique.





A la Comunitat Valenciana, evolucionen a Fase 1 únicament deu departaments sanitaris repartits a les províncies: 1 de Castelló (departament de Vinaròs), tres a València (Requena, Xàtiva-Ontinent i Gandia) i 6 a Alacant (Alcoi, Dénia, Marina Baixa, Elda, Oriola i Torrevella).





CONSULTA EL MAPA I ELS CRITERIS DE LA FASE 1