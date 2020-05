Primera mostra d'autocrítica d'Iglesias: "Si poguéssim tornar enrere, seríem més estrictes"

El vicepresident segon de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha assegurat que si poguessin "tornar enrere", serien "més estrictes", a l'ésser preguntat sobre la gestió de Govern en la fase prèvia a decretar l'estat d'alarma a mitjans de març, quan va començar a expandir-se el virus.





"Si poguéssim tornar enrere, seríem més estrictes", ha assegurat en una entrevista al Financial Times, en què, no obstant, ha tornat a rebutjar les crítiques a el Govern per promoure la manifestació del 8 de març a Madrid pel dia de la dona, en què van participar diversos membres de l'Executiu, com la ministra d'Igualtat, Irene Montero, o ell mateix.









Referent a això, Iglesias ha afirmat que aquest mateix cap de setmana es va produir també un congrés de Vox, i partits de futbol "que van atreure a desenes de milers de persones". Segons la seva opinió, quan algú només posa l'accent en les marxes feministes, la sensació que dóna és que "volen atacar el moviment feminista".





El líder d'Unides Podem també ha assegurat que està "molt orgullós" del paper que està desenvolupant el president de Govern, Pedro Sánchez i, segons el diari britànic, ha suggerit que la coalició de la seva organització amb el PSOE podria durar "més enllà" dels quatre anys de la legislatura actual.