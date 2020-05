Iglesias avança en la fagocitació d'Izquierda Unida en plena pandèmia

Han passat quatre anys des que es teixís l'aliança entre Podem i Izquierda Unida. Des de llavors, els dos partits han concorregut a les eleccions generals sota la marca Units Podem, encara que sense dissoldre les seves formacions més enllà d'aquesta coalició electoral. No obstant això, l'afany de Pablo Iglesias sempre ha estat que IU acabi sent absorbida per la formació estatge fins a provocar la seva autodestrucció.





I, en plena pandèmia, els plans del vicepresident segon i secretari general de Podem segueixen endavant. Recentment, la directora general de Coordinació institucional de la Generalitat valenciana, Àngela Ballester, ha estat substituïda en favor d'Adoració Guamán, membre d'Izquierda Unida i antiga treballadora de la CEPS, el think tank que va engendrar la formació estatge.





Guamán, que va acabar sent la tresorera de l'entitat que va elaborar estudis per a diversos països d'Hispanoamèrica, ja va coquetejar amb els cercles valencians de Podem en l'arrencada del partit.









La voluntat d'Iglesias és serrucharle el pis a Garzón mitjançant una estratègia de captació de quadres mitjans a la formació més a l'esquerra de l'espectre polític. Per a això, Iglesias compta amb el suport d'Amanda Meyer, filla de l'històric eurodiputat Willy Meyer, i amb Enrique Santiago, diputat al Congrés dels Diputats i membre del Partit Comunista.





Tant Meyer com Santiago són partidaris del pla de la cúpula estatge, que passaria en últim terme per reformular, fins i tot, el nom amb el qual concórrer a les eleccions rellançant un "nou espai de canvi". Un Podem 2.0. Nova xapisteria que, pel camí, està deixant molts cadàvers en aquesta guerra silenciosa de posicions que enfronta Iglesias i Garzón.