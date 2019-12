Izquierda Unida ultima la venda de la seva seu a l'Ambaixada de Ghana per tres milions

Izquierda Unida (IU) està ultimant la venda de la seva seu federal de al número 35 del carrer Olimp de Madrid a l'Ambaixada de Ghana, per una quantitat que ronda els tres milions d'euros.









L'edifici, de quatre plantes a més d'un soterrani, està ubicat en una superfície de districte d'Hortaleza cedida per l'Ajuntament de Madrid al PCE el 1990, pel que a més s'abona un cànon a l'administració municipal.





Encara que va ser IU qui ho va construir a finals dels 90, la formació liderada per Alberto Garzón ha necessitat sol·licitar permís a l'consistori per poder procedir a la seva venda.





Garzón porta intentant vendre la seu des que va arribar a la direcció d'IU a 2016, en considerar que l'immoble, de grans dimensions, suposava una elevada despesa innecessària, sobretot tenint en compte l'elevat deute que arrossega el partit des de l'època de Julio Anguita, i que ara se situa al voltant dels 7,5 milions d'euros, segons les fonts consultades.





Tot i que la venda encara no està d'el tot tancada, l'Ambaixada de Ghana ja informa a la seva pàgina web que des el 2 de desembre ocupa la seva nova ubicació al 35 del carrer Olimp. Per això, el personal d'IU comparteix de forma temporal les instal·lacions amb els nous amos, fins que finalitzi el procés o trobin una nova seu.





Per la seva banda, fonts municipals han explicat que la formació porta més d'un any plantejant que es vengui aquesta seu a tercers i que el consistori ha posat com a condició per subrogar el dret de superfície que sigui per a una altra entitat pública.





Ara, l'àrea de Desenvolupament Urbà del consistori madrileny està analitzant el projecte proposta perquè el immoble alberg l'ambaixada de Ghana, encara que des d'aquest departament subratllen que "de moment no hi ha res autoritzat".