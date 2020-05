La UE va acceptar la censura de la Xina en una tribuna de premsa en un mitjà afí a Pequín

La delegació de la UE a la Xina ha admès aquest divendres que va acceptar que Pequín censurés una part de la tribuna de premsa conjunta del delegat comunitari de la UE, que es va publicar en el mitjà oficial 'China Daily', i que va ometre diversos comentaris sobre l'origen de la pandèmia.





"Van informar a la delegació de la UE que la publicació només l'acceptaria el Ministeri d'Afers Exteriors amb la condició que s'eliminés part d'una frase relativa a l'origen i expansió del coronavirus", ha explicat el delegat comunitari, Nicolas Chapuis, en un comunicat.





Amb tot, el delegat ha justificat que la UE va mostrar a Pequín les seves contrarietats, però que finalment va decidir aprovar la publicació amb motiu del 45è aniversari de l'establiment de les relacions diplomàtiques entre la Xina i la UE.









Tot i ser objecte de censura, la tribuna de premsa va posar llum sobre qüestions com el canvi climàtic, drets humans, el multilateralisme, la Cimera per a la Resposta Global davant del coronavirus, l'assistència macroeconòmica i la relaxació del deute per a països amb dificultats, diu la nota de premsa.





Això sí, la UE lamenta que la relació amb la Xina és prou madura com per abordar discussions clares sobre aquests assumptes, malgrat les diferències existents en drets humans. "Per això fa aquest incident més desafortunat", assenyala Chapuis.





Enmig de la polèmica que s'ha generat, el diplomàtic francès critica que no es publiqués el text original i explica que la delegació de la UE a Pequín va reaccionar i, paral·lelament, va decidir publicar l'article sense censurar en el seu web, així com en els mitjans socials de la UE i dels Vint-i-set.