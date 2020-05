El TSJC atura en sec la querella d'Aigües Ter Llobregat contra alts càrrecs de la Generalitat

ACCIONA, l'adjudicatària de l'ATLL, va vendre a un tercer el litigi final de la coneguda com "guerra de l'aigua", i per això, la interlocutòria del TSJC afecta en negatiu a l'empresa Fortress Investment Group . El Tribunal de Catalunya els ha aturat en sec a aquests professionals sufragats per fons de capital privat i de crèdit, en les seves pretensions de jutjar a Damià Calvet i Francesc Sutrias, per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.





Un cop dur per Fortress, l'especialitat són les inversions basades en actius, i que va pagar ni més ni menys de 170 milions d'euros a ACCIONA , empresa de la família Entrecanales per assumir la pugna judicial contra la Generalitat de l'aleshores expresident, Artur Mas.













La sala civil i penal de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat l'admissió a tràmit de la querella interposada per l'ATLL (Aigües Ter Llobregat) contra el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el director general de Patrimoni , Francesc Sutrias, acusats per l'empresa denunciant d'una presumpta comissió "d'un delicte de prevaricació administrativa" contemplat en l'article 404 de el Codi Penal, sobre el que el Tribunal ha decidit que "no es donen els indicis de criminalitat necessaris".

















Els fets presumptament delictius, segons l'ATLL es remuntarien a el 21 de desembre de 2018, quan els querellats, estant en tràmit de liquidació el contracte de gestió amb ATLL, van acordar la presa de possessió per part de la Generalitat d'aquest servei públic sense esperar la conclusió el procés de resolució del contracte signat en el seu dia, procés de liquidació que, sempre segons la querellant, havia de ser tramitat amb caràcter previ a cap altra gestió a l'respecte.





RESUM DEL QUE DIU L'ACTE DEL TJSC





El TSJC afirma en el seu acte que "aquesta Sala ja ha tingut ocasió de pronunciar-se en el sentit de subratllar que el Tribunal Constitucional ha mantingut que no hi ha un dret absolut i incondicional a la substanciació d'un procés penal". Cal recordar que el Tribunal Suprem va revocar el concurs pel qual es va adjudicar a Acciona la concessió sobre l'empresa Aigües de Ter-Llobregat (ATLL), de l'any 2012, la major privatització de la història de la Generalitat. El tribunal va desestimar llavors el recurs presentat per la Generalitat contra la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que havia anul·lat prèviament la concessió. La "guerra de l'aigua" va culminar així considerant que "l'administració catalana va vulnerar principis bàsics de la contractació pública en l'adjudicació".





En la seva querella l'ATLL censura que "es procedís a la liquidació de l'contracte de 27 de desembre de 2012 sense aplicar la normativa prevista a l'efecte que, segons s'al·lega, era la Resolució de 5 de juliol de 2013 que, afirma, s'havia dictat per a regir la liquidació de l'contracte per al cas en què aquest acabés anticipadament. La dita Resolució, i sempre a entendre de la querellant, establia la necessària compensació a la societat concessionària pels danys i perjudicis causats per l'anticipada resolució contractual, a més de la devolució de la compensació, que havia de pagar en el moment en què la concessionària signés l'acta de retorn dels béns afectes a el servei ".





Però per al Tribunal "L'acte administratiu de 4 de juny de 2018 considera per la Secció 5a en el seu Acte de 19 de novembre de 2018" ... ajustat a dret en la mesura que executa correctament la sentència que va posar terme a l'procés ... "al declarar que el contracte d'autos és invàlid, i decidir que entri en fase de liquidació".

















A més en relació a les "decisions que s'estimen prevaricadores per la querellant", de "totes les dades s'infereix, amb nitidesa, que a partir de la Resolució de 4 de juny de 2018, dictada a conseqüència de la sentència de l'TSJ, assistim a la configuració d'un nou escenari; i que aquesta Resolució i els actes que, en conseqüència, es desgranen, responen a aquesta nul·litat, i no són per tant, arbitraris, en els termes penals que s'importen ".





És a dir, segons el TSJC, "mantenir, com fa la querellant, que el comunicat de 21 de desembre remès pel Sr. Calvet és prevaricador perquè en el mateix es reconeix la necessitat d'una nova proposta de liquidació, i es decideix la recuperació dels béns afectes a el servei amb caràcter previ a fixar-la, i que això contravé, de manera arbitrària, el que disposa la Resolució de 5 de juliol de 2013, és voler ignorar que tot això porta causa de la nova Resolució de 4 de juny de 2018, que, recordem, la Secció 5a de la Sala del Contenciós de l'TSJ declara ajustada a Dret ".





I de fet diu la Sala d'aquest Alt Tribunal "tampoc podem interpretar, a la vista de la documentació que s'acompanya la querella, que ATLL estigui en condicions d'exercir (perquè no es desprèn de la normativa ni dels acords contractuals) un mena de dret de retenció sobre uns béns públics després d'haver estat decretada la nul·litat de la concessió ".





D'aquí que "resulta que les resolucions de 21 de desembre aquí qüestionades poden ser explicades o interpretades de manera diversa a les pretensions de la querellant, sense que, per tant, s'apreciï un forçament injust ni arbitrari de la norma que evidenciï la voluntat de els querellats en resoldre al marge de l'ordenament jurídic. I per tot el raonat que no cal considerar la concurrència d'indicis de criminalitat que portin a l'admissió a tràmit de la querella interposada per la representació d'ATLL Concessionària DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA contra l'Honorable Conseller Damià Calvet i Valera i contra el director general de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias i Grau ".









De tot l'anterior es desprèn en definitiva que quan s'anul·la una concessió i passa de mans privades a públiques mitjançant sentència judicial, no hi ha drets de l'ex adjudicatària (ATLL) sobre el anul·lat a causa que ha quedat acreditat davant del Tribunal Suprem que la administració catalana va vulnerar principis bàsics de la contractació pública en aquesta adjudicació. Tot va generar una "guerra de l'aigua" on ACCIONA i els seus socis han perdut, no només judicis, sinó molts milions d'euros.





LLEGIU L'AUTO DEL TJSC COMPLERT





































Seguirem informant ...