Nou gir del Govern central: ara es permet viatjar a segones residències dins de la província en fase 1

El Govern central ha canviat de criteri en un mateix matí i permet ara els desplaçaments a segones residències dins d'una mateixa província, illa o àrea sanitària autoritzada a el passar el dilluns 11 a la fase 1 de el pla de desescalada, que suposa avançar en la relaxació de les restriccions imposades per l'estat d'alarma.









En una trobada informal organitzat amb mitjans de comunicació a primera hora d'aquest dissabte per explicar el contingut de l'ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que regula les activitats permeses en la fase 1, fonts de Govern van sostenir que les pernoctacions en segones residències no estaven permesos en la fase 1 de el pla de desescalada, ni tan sols dins de la mateixa província, illa o regió sanitària. Justificaven aquesta decisió en un desig d'evitar la sèrie d'activitats addicionals que impliquen aquests moviments, com les visites al supermercat o comerços per omplir la nevera i posar a punt l'habitatge.





Segons aquestes fonts, per visitar les segones residències caldria esperar unes setmanes més fins arribar a la fase 2. No obstant això, el president de Govern, Pedro Sánchez, va afirmar en roda de premsa hores després que sí que era possible viatjar a segones residències dins de la mateixa província, generant confusió davant dues informacions contradictòries emeses des del propi Executiu.





Fonts de Moncloa han aclarit amb posterioritat que el Ministeri de Sanitat ha tornat a examinar la qüestió aquest matí i confirma la interpretació que "sí que és possible traslladar-se a segones residències dins de la mateixa província o zones que passin el dilluns a la Fase 1, a l'igual que està permès el desplaçament a hotels i allotjaments turístics ".





A primera hora del matí en canvi, el Govern argumentava aquesta aparent paradoxa de poder pernoctar en un hotel però no en una segona residència dins de la mateixa província en el fet que el pla de desescalada busca també anar recuperant a poc a poc l'activitat econòmica. L'ordre que regula les activitats dins de la fase 1 permet la reobertura d'hotels i establiments turístics sempre que mantinguin tancades les seves zones comunes.





Des del dilluns 11 passen a la fase 1 Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra, la Rioja, Aragó, Múrcia, Extremadura, Ceuta i Melilla, Andalusia, llevat Granada i Màlaga; Conca i Guadalajara, Balears, Canàries, i algunes àrees sanitàries de Castella i Lleó, el País Valencià i Catalunya, però no el gruix d'aquests territoris.





L'ordre publicada al BOE regula també les excepcions en què es permetrà traspassar el límit de la província, illa o unitat territorial de la qual es tracti "per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn a lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa ".





També es permet la mobilitat interterritorial entre municipis limítrofs de trànsit habitual per a la realització d'activitats socioeconòmiques, per exemple per reparar el cotxe.





I en el cas del País Basc, es permet que sigui l'Executiu autonòmic el que reguli la mobilitat en les seves "territoris històrics", la denominació que la normativa basca utilitza per referir-se a les seves tres províncies. La consellera de Desenvolupament Econòmic i Infraestructures, Arantxa Tapia, ha explicat aquest dissabte que aquesta potestat la faran servir aplicar uns criteris de mobilitat "més restrictius" que a la resta d'Espanya, permetent només desplaçaments "dins del municipi de residència de cada ciutadà i excepcionalment en el mateix Territori Històric ".





PERSONES AMB SÍMPTOMES

Els desplaçaments no es permetran amb caràcter general, necessiten des del Govern, per a persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o aïllades o en quarantena després d'haver estat en contacte amb un contagiat. I per a les persones vulnerables, és a dir, els majors d'edat o amb patologies prèvies, aplica la llibertat de moviment dins de la província sempre que la seva situació clínica ho permeti després de consultar amb un metge.





En la fase 1 es permet visitar amics i familiars bé en els seus domicilis o en una terrassa --que podran obrir al 50 per cent de la seva capacitat--, però els grups que es formin s'han de limitar a un màxim de 10 persona s. Per a aquestes visites o reunions no són aplicables les franges horàries, que seguiran vigents però només per a la pràctica de l'esport físic i les passejades per tal de regular-los i evitar en la mesura del possible la coincidència entre diferents grups d'edat. Així, es podrà anar a consumir a una terrassa o visitar amics i familiars a qualsevol hora del dia (en el cas de l'establiment, sempre que estigui obert). El màxim permès en aquests grups es pot superar només en el cas que es tracti de persones que viuen juntes.





L'ordre habilita les comunitats autònomes a adaptar i moure les franges horàries existents en un marge màxim de dues hores per permetre als nens (autoritzats a passejar entre les 12.00 i les 19.00) o la gent gran, si és el cas, que tenen reservada la franja entre les 10.00 hores i les 12.00 i les 19.00 i 20.00 hores fer-ho en un altre moment del dia que no faci molta calor.





TELETREBALL O PROTECCIÓ PERSONAL

En la fase 1 es segueix recomanat l'extensió del teletreball i, si això no fos possible, dotar el treballador del material de protecció necessari en cas d'exposició al públic. També es demana a les empreses que elaborin plans per esglaonar l'entrada i sortida dels seus empleats.





A partir del dilluns 11 de maig, els llocs que es troben en fase 1 podran celebrar vetlles amb un màxim de 10 assistents en recintes tancats, i de 15 en espais a l'aire lliure. A les comitives fúnebres s'amplien els assistents de 3 a 15 i es permet l'obertura de llocs de culte amb un terç del seu aforament, garantint la distància interpersonals i evitant el contacte entre persones o objectes i la distribució de fullets.





També podran obrir establiments i comerços de fins a 400 metres quadrats, ja sense cita prèvia, si no estan localitzats dins de centres comercials, que romandran tancats. Estaran obligats a establir horaris preferents per atendre a la gent gran i vulnerables en la seva franja horària de passejades i a controlar l'aforament.





CONCESSIONARIS

La fase 1 permet també obrir concessionaris, tallers dedicats a realitzar la ITV, així com les botigues de jardineries i vivers, i les administracions de loteria. Els ajuntaments també podran autoritzar l'obertura de mercats ambulants a l'aire lliure al 25 per cent de la seva capacitat habitual.

Biblioteques i museus reobren les portes, les primeres només per al préstec de llibres i sala de lectura, no per a l'estudi. En el cas dels museus es podran visitar les col·leccions i exposicions temporals, amb un terç de l'aforament.





També serà possible acudir a espectacles culturals i d'oci, amb la limitació així mateix d'un terç de l'aforament. Si es tracta d'un local tancat, el públic assistent no podrà superar les 30 persones, i a l'aire lliure, les 200 persones, sempre assegudes per garantir la distància social. Romandran tancades les botigues o bar, en cas de tenir, i no podran repartir llibrets o fullets.





La fase 1 permet obrir els centres d'alt rendiment esportiu i autoritza l'entrenament mitjà en lligues professionals, amb un màxim de 10 persones. Els mitjans de comunicació no podran assistir als entrenaments de les lligues professionals. En els gimnasos, es permet l'entrenament individual, amb cita prèvia, amb un 30 per cent de l'aforament. No podran obrir les dutxes ni vestidors. La caça i pesca esportiva segueix suspès