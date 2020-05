Buch reconeix que el Govern central ha escoltat les peticions de la Generalitat

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha celebrat que el Ministeri de Sanitat accepti la proposta de la Generalitat que només les regions sanitàries de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i Alt Pirineu i Aran passin a la Fase 1 de desconfinament pel coronavirus: "s'ha de reconèixer que el Govern ha escoltat les peticions".









En roda de premsa telemàtica, també ha aplaudit que el Govern hagi ofert una informació detallada del que comporta aquest canvi de fase (anunciat divendres) i que s'hagi publicat "en un temps raonable", ja que s'ha publicat el matí de aquest dissabte.





"Entenem que aquesta és la via, la via d'anar sempre un pas per davant a l'hora d'informar la ciutadania dels canvis que suposen aquestes noves fases", i ha afegit textualment que no es pot esperar a l'últim moment per informar els ciutadans, als comerços i a les empreses.





Un equip d'experts de Protecció Civil està "analitzant totes les mesures" que comporta aquest canvi de fase, i les explicaran a la població catalana la tarda d'aquest mateix dissabte.





"Són canvis que afecten els centres de treball, la mobilitat i l'activitat social, el comerç, els mercats no sedentaris, les biblioteques, els museus i la restauració", encara que ha recordat que no signifiquen el retorn a la normalitat.





CONTROL PERÒ TAMBÉ AUTORESPONSABILITAT

A l'ésser preguntat sobre com controlarà la Generalitat que no hi hagi mobilitat entre els territoris, ha respost que "fer-ho amb tres regions és altament complex i pràcticament impossible de perimetrar", de manera que optaran per controls dinàmics a les carreteres.





Però confia en la responsabilitat de la ciutadania, que, segons Buch, ja ha demostrat tenir: "Ho hem fet des del primer dia, ho estem fent avui i crec que hem de fer-ho sempre".





INTERIOR "s'adaptarà" PER TRAMITAR MULTES

Sobre les multes que s'han imposat a la població aquestes setmanes, ha recordat que els processos administratius estan paralitzats per l'estat d'alarma i que, per tant, només figuren com actes aixecades, però la Conselleria "s'adaptarà" per tramitar-les.





També ha explicat que, si el Govern decideix canviar els horaris de sortida dels petits --ara que el Govern ha permès a les administracions autonòmiques aquesta competència--, les propostes seran "primerament analitzades pels experts".





Ha donat les gràcies a totes les persones que segueixen les mesures de seguretat, tot i que encara hi ha "grups petits que no segueixen aquestes recomanacions i que posen en risc i en perill a tots", i els ha exigit que les segueixin, per la seva salut i dels altres.