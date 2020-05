Malalties cardíaques, respiratòries i oncològiques quadrupliquen el risc d'ingrés per Covid-19

L'estat de salut previ a contreure Covid-19 condiciona la gravetat del desenvolupament de la malaltia, segons un estudi que assenyala directament una correlació entre malalties cardíaques, respiratòries i oncològiques i que assenyala que aquestes poden quadruplicar el risc d'ingrés.





Aquesta és la principal conclusió de l''Estudi Sanitas COVID-19' que la companyia ha realitzat amb les dades agregades dels seus clients ingressats en centres hospitalaris per coronavirus durant el mes de març. Concretament s'han analitzat dades de 675 pacients de Sanitas afectats per coronavirus, els quals, han rebut atenció en hospitals de diferents zones del territori nacional.





En l'informe també s'ha pogut observar que hi ha casos de persones sense patologies prèvies o causes conegudes. No obstant això, els assegurats de més de 60 anys que han realitzat algun servei mèdic relacionat amb pròtesis internes en els últims 12 mesos, com ho és la implantació d'un stent per una afecció cardíaca, tenen un 400% més d'opcions d'acabar ingressats per COVID-19 que els assegurats de Sanitas en general.









De la mateixa manera, els resultats reflecteixen que els pacients d'entre 30 i 60 anys que han estat ingressats en els últims 12 mesos per una afecció relacionada amb el procés d'un radiodiagnòstic, és a dir, persones amb tractament per una malaltia oncològica, augmenten de forma exponencial (es multipliquen per més de deu vegades) les possibilitats de ser ingressats en un centre hospitalari per coronavirus.





Destaca també la relació entre tractaments com les cirurgies i teràpies respiratòries i la gravetat del procés per Covid-19. En tots dos casos, es multipliquen per cinc els ingressos.

Concretamete, les patologies prèvies següents poden incidir en la gravetat de la malaltia: pròtesis internes --stent, típicament (multiplica el risc per més de 4), oncologia radioteràpica, és a dir, persones que pateixen algun tipus de càncer, (més que duplica), cirurgia cardiovascular (triplica) i hematologia i hemoteràpia (més que quadruplica el risc).





D'altra banda, la franja d'edat afectada de forma més greu pel coronavirus és la compresa entre els 66 i els 75 anys, que acumula més d'un 25% dels ingressos en hospitals a nivell nacional, mentre que el següent tram d'edat amb més ingressos correspon al de més de 75 anys, que acumula entre un 15 i un 25 per cent dels casos.





L'informe assenyala, així mateix, que el virus té un major impacte en homes: la infecció és més greu en ells i així es contempla en les dades d'hospitalitzacions i ingressos a UCI. Tot i que, de l'total d'assegurats de Sanitas, més d'un 50% són dones, d'entre els pacients ingressats per coronavirus en hospitals al mes de març sis de cada deu són homes.





Aquest major nombre d'ingressos hospitalaris en homes coincideix en totes les zones de país que s'han analitzat durant el mes de març. Pel que fa als ingressos en UCI, el percentatge de pacients atesos que es van derivar a aquestes unitats no va superar el 30%, encara que existeixen lleugeres variacions entre territoris.





Les unitats de cures intensives van rebre un 15% de pacients de mitjana, sobre el total d'assegurats ingressats nivell nacional.





Quant als hospitals de la xarxa pròpia de Sanitas, a Madrid, un 50% van ser tractats als hospitals universitaris Sanitas La Zarzuela, Sanitas La Moraleja i l'Hospital Virgen del Mar, mentre que un 30% dels pacients de Barcelona ho va fer a l'Hospital CIMA.