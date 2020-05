Arrimadas afirma que Madrid complia els criteris per passar a la fase 1

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha afirmat aquest dilluns que la Comunitat de Madrid complia els criteris "mesurables" que el Ministeri de Sanitat havia establert per passar a la fase 1 i ha indicat que el Govern espanyol va generar "incertesa" respecte als requisits exigits a les comunitats autònomes.





En una roda de premsa telemàtica després de la reunió de l'executiva nacional de Ciutadans per videoconferència, Arrimadas ha declarat que l'Executiu de Pedro Sánchez ha rebut crítiques de comunitats governades pel PP i Cs, com Madrid, però també d'altres com la Comunitat Valenciana , governada pel PSOE, Compromís i Podem.





En la seva opinió, això es deu al fet que, en el procés de desescalada de les restriccions imposades davant el coronavirus, "hi ha hagut incertesa" respecte als criteris per determinar si un territori passava a la fase 1 o es quedava a la 0.





POSSIBLE FALTA DE TRANSPARÈNCIA EN ALTRES CRITERIS





Madrid és l'única comunitat que roman a la fase 0, mentre que a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalusia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó només canvien de fase algunes zones i les altres autonomies avancen a la fase 1.





Segons Arrimadas, els "criteris objectivables o quantitatius" que el Ministeri de Sanitat havia establert per poder avançar a la fase 1 "es compleixen perfectament a Madrid i en altres comunitats autònomes".





"Si, complint aquests objectius mesurables, no se'ls permet passar a la fase 1, potser és que no hi ha transparència pel que fa a la resta de criteris o que els criteris no estaven ben posats per part del Govern d'Espanya", ha assenyalat.









SALVAR VIDES I SALVAR LLOCS DE TREBALL





La líder de Ciutadans ha explicat que la Comunitat de Madrid va sol·licitar entrar a la fase 1 des d'aquest dilluns per poder "anar recuperant l'activitat econòmica" amb la reobertura de més comerços i negocis, però ampliant l'obligatorietat de l'ús de màscares per part de la població, per a "no abaixar la guàrdia" en l'aspecte sanitari.





"Respectant molt la decisió que hagi pres cada comunitat autònoma i respectant que estem sota un comandament únic" del Ministeri de Sanitat, "el Govern espanyol ha d'entendre que cal salvar llocs de treball i salvar vides", ha subratllat.





Concretament, ha suggerit que s'exigeixi l'ús de mascaretes no només en el transport públic, sinó també en altres llocs tancats com supermercats, bancs, teatres, museus o cinemes, per així reduir el risc de contagi.





Això sí, ha deixat clar que la utilització d'aquest element de protecció no substitueix les recomanacions de mantenir la distància entre persones, rentar-se les mans amb freqüència i mantenir la higiene de les superfícies, sinó que les complementa. D'altra banda, ha expressat la seva preocupació per la situació en grans ciutats com Madrid o Barcelona, on s'han produït aglomeracions.