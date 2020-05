El PSC de Badalona condiciona el seu suport a Sabater a dividir l'Alcaldia 18 mesos

El tinent d'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha condicionat aquest dilluns el suport del seu grup municipal a la candidata a l'Alcaldia i exalcaldessa, Dolors Sabater (Guanyem), al fet que el repartiment del càrrec amb ell sigui de 18 mesos ja que Guanyem el signi per escrit.









Ho ha dit en roda de premsa telemàtica després que Sabater s'hagi obert a dividir-se la Alcaldia amb Guijarro, però no a fer-ho durant aquests 18 mesos que vol el PSC, i hagi demanat la confiança dels socialistes perquè la donin suport aquest dimarts al ple d'investidura encara que quedin detalls per tancar.





"L'acord serà de repartiment de 18 mesos i 18 mesos i estarà signat abans de demà, o no serà", ha advertit Guijarro, que s'ha mostrat convençut que aquest detall no impedirà que Guanyem accepti formar un govern progressista després de la dimissió de l'exalcalde Àlex Pastor, que va ser detingut per presumptament conduir ebri durant el confinament.





"El pacte ha de ser en aquestes condicions, per escrit i signat per tots els grups municipals" que formen part de les negociacions: són tots excepte el PP, el líder municipal del qual i exalcalde, Xavier García Albiol, va ser el més votat en les eleccions, per la qual cosa serà investit si cap altre candidat aconsegueix finalment la majoria absoluta.





La proposta del PSC inclou investir a Sabater com a alcaldessa aquest dimarts i que ho sigui fins al 12 de novembre de 2021, quan el càrrec passaria a Guijarro, qui ha assegurat que la resta de grups de les negociacions --ERC, Badalona en Comú Podem i JxCat-- han estat d'acord.





"Ja no és una proposta només nostra", sinó de tots els grups municipals que l'avalen, ha dit el socialista, que ha explicat que l'ha enviat a tots els partits de les negociacions perquè la signin, i ha demanat a Guanyem que faci la seva reflexió tenint en compte que aquest és un assumpte molt seriós per a la ciutat.





Ha posat en dubte que els arguments que pugui esgrimir Guanyem contra la proposta "siguin prou sòlids com per a rebutjar un acord com aquest" i, preguntat pels periodistes, ha dit que aquest no és un pacte límit tractant-se de Badalona --la investidura de Pastor es va acordar 'in extremis'--- i que encara falten hores per al ple.