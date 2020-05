La justícia torna a posar-se en marxa incomplint el pla de desescalada de Sanitat

La maquinària judicial torna a posar-se en marxa des d'aquest dimarts 12 de maig. Segons el pla aprovat pel Govern espanyol, durant aquesta setmana s'incorporarà entre el 30% i el 40% de la plantilla, i en les pròximes setmanes s'incorporarà la resta dels treballadors progressivament.





Tot i que el calendari pot experimentar retards en funció de com evolucioni la situació sanitària, la voluntat del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, és que l'activitat en els tribunals pugui tornar a la normalitat de forma gradual.





El Govern central és conscient que durant el confinament no només s'han acumulat causes als jutjats, sinó que les conseqüències de la crisi provocada pel coronavirus ompliran els despatxos de querelles i demandes.









No obstant això, alguns sindicats critiquen les presses de Justícia. CGT Barcelona ha criticat el pla específic per a l'administració de justícia en un comunicat on considera que es pretén que el personal "desobeeixi el criteri sanitari de desconfinament asimètric i per fases adoptat pel Ministeri de Sanitat".





"El ministre vol que els treballadors ens saltem el desconfinament establert per l'autoritat competent i sense tenir en compte la Llei de Prevenció de Riscos Laborals", ha lamentat el sindicat davant la perspectiva que dimarts tot Espanya estigui a la fase 1 en el pla de desescalada de l'administració de justícia.





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) també ha mostrat el seu rebuig al pla de Justícia. "L'Administració de Justícia comença el dimarts 12 de maig el procés de desescalada sense les degudes garanties de seguretat per a la plantilla", argumenta l'organització, afegint que no s'ha realitzat una correcta avaluació de riscos en algunes diligències o dependències judicials.





A més, opinen que aquesta avaluació s'ha de realitzar en tot cas abans de l'inici de la Fase 1 que arrenca aquest dimarts doncs, en cas contrari, "no tindria sentit i s'estaria exposant al personal de Justícia". Tot i que el sindicat comparteixi amb Justícia la necessitat de reactivar els tribunals, assenyalen la falta de tests fiables previs que només s'han reservat per a jutges i fiscals.