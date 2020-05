Guns N' Roses posposa la seva gira europea, que incloïa concert a Sevilla

Guns N' Roses havien de començar la seva nova gira europea el 20 de maig a Lisboa, amb una segona parada el 23 de maig a l'estadi Benito Villamarín de Sevilla.









No obstant això, amb motiu de la pandèmia del coronavirus, "la propera gira europea no tindrà lloc", tal com confirma la banda nord-americana en xarxes socials.





"Les coses estan canviant a diari i volem mantenir als nostres fans, membres de l'equip i banda de perill. Estem treballant dur amb els nostres promotors, recintes i ciutats / països en els pròxims passos a seguir i farem més anuncis tan aviat com puguem. Gràcies per la paciència, anem a superar això junts i esperem veure'ls a tots molt aviat ", apunta el comunicat.





Des Live Nation s'avança que estan "treballant en la seva data a Sevilla". "Us mantindrem informats quan tinguem més informació confirmada. Gràcies per la paciència i comprensió en aquests temps difícils", conclou la promotora.