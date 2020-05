El Consorci de la Zona Franca rep més de 1.000 propostes d'impressió 3D per ajudar a sanitaris

L'equip de la 3D Factory Incubator, liderada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Leitat, ha rebut més de 1.000 missatges amb peticions de peces impreses en 3D, propostes de col·laboració i consultes per ajudar a al sector sanitari.





Totes les propostes rebudes s'analitzaran i es seleccionaran aquelles que puguin dur-se a terme en els laboratoris de la incubadora, sota la supervisió i l'assessorament de l'equip tècnic de la 3D Factory Incubator, ha informat el CZFB en un comunicat aquest dimarts.





La 3D Factory Incubator està implicada en diversos projectes impresos en 3D per ajudar als serveis sanitaris i facilitar l'accés a equips de respiració assistida a pacients afectats pel coronavirus, com el respirador Leitat 1 i el bifurcador Multivent per multiplicar l'accés als equips de ventilació assistida.





RESPIRADOR LEITAT 1





Leitat1 és un respirador de campanya realitzat amb peces impreses en 3D i autoritzat per l'Agència Espanyola del Medicament per a un assaig clínic, i l'equip dóna suport vital a les persones amb insuficiència respiratòria proporcionant ventilació controlada per uns sensors volumètrics, de pressió i amb alarmes d'oxigen.





Està format per peces 3D amb la tecnologia d'HP Multi Jet Fusion, i ha estat dissenyat per l'enginyer sènior de Leitat Magí Galindo i validat mèdicament pel doctor Lluís Blanch, director d'Innovació de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).









Està pensat per a ser industrialment escalable, de manera que es pugui arribar a una producció diària de 50 unitats, a un cost 10 vegades inferior al d'un respirador convencional.





Entre els hospitals que han començat a rebre les primeres unitats d'aquest respirador figuren l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), el Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona), l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i l'Hospital de la Mar de Barcelona.





També està present en hospitals comarcals com l'Hospital de Granollers (Barcelona), l'Hospital de la Vall d'Aran (Lleida), l'Hospital d'Olot (Girona), l'Hospital de Campdevànol (Girona), l'Hospital comarcal de Sant Bernabé a Berga (Barcelona), la Fundació Hospital de la Seu d'Urgell i l'Hospital de Pallars (Lleida), i en propers dies se sumaran l'Hospital de Reus (Tarragona) i l'Hospital Santa Tecla de Tarragona i els hospitals comarcals de les Terres de l'Ebre.





BIFURCADOR MULTIVENT





Per la seva banda, el bifurcador Multivent permet donar accessibilitat a més d'un pacient afectat per coronavirus amb un únic respirador, de manera que aquesta peça, impresa en poliamida 12 (PA12) amb la tecnologia Multi Jet Fusion (MJF) d'HP, permetrà utilitzar un únic equip de respiració assistida en múltiples pacients, amb els mateixos requeriments ventilatoris, de forma simultània.





La producció d'aquestes peces s'ha dut a terme per un grup d'organitzacions que de manera voluntària han ofert les seves instal·lacions i capacitat de producció: 3D Factory Incubator, 3DSix, Avinent-Corus, Barel, Eurecat, Fundació CIM-UPC, Hipra, HP , Ineo, pantur i Prometal3D.





Les UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron i de Consorci Sanitari de Terrassa formen part del grup de treball per a la seva efectiva protocol·lització i implementació.