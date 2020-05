Criteria Caixa adquireix 144.000 accions de Telefónica per 610.000 euros

Criteria Caixa va adquirir la setmana passat un total de 144.000 accions de Telefónica per un import de 610.000 euros, operació amb la qual l'entitat reprèn la compra de títols de l'operadora coincidint amb la publicació dels resultats del primer trimestre del 2020 i l'anunci de l'acord amb Liberty Global per fusionar les seves activitats al Regne Unit.





Segons consta en els registres de la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV), Criteria Caixa va adquirir el passat dijous 7 de maig un total de 72.000 accions a un preu unitari de 4,23 euros per títol, el que representa un import total de 304.560 euros.





En aquesta línia, el divendres 8 de maig l'entitat va comprar altres 72.000 títols de l'operadora de telecomunicacions a un preu unitari de 4,25 euros, fet que suposa un desemborsament de 306.000 euros.









Amb aquestes dues operacions, Criteria Caixa reprèn la compra d'accions de Telefónica després que a finals de març i primers d'abril adquirís més de 632.000 títols de l'operadora per un import total d'uns 2.630.000 d'euros.





D'altra banda, l'entitat ha comunicat també la venda el 8 de maig de 500.000 derivats per 40.000 euros. En concret, ha venut 250.000 derivats a 0,06 euros i 250.000 a 0,10 euros.





Telefónica va confirmar dijous passat que havia arribat a un acord amb Liberty Global per unir els seus negocis al Regne Unit en una aliança d'empreses participada al 50% per les dues companyies, una operació que crea l'operador de serveis fixos i mòbils "líder" de mercat al país, valorat en 38.000 milions de lliures (uns 43.250 milions d'euros).





Així mateix, va presentar els resultats financers del primer trimestre del 2020, en què va obtenir un benefici net atribuït de 406 milions d'euros, un 56,2% menys que en el mateix període del 2019, mentre que els ingressos van baixar un 5,1% , fins els 11.366.000 d'euros.





També va anunciar que abandonava els seus objectius financers fixats per a l'exercici 2020 davant la incertesa generada per la crisi del Covid-19 i va confirmar el dividend de 0,40 euros per acció, que s'abonarà mitjançant la fórmula de 'scrip dividend' voluntari.