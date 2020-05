El Govern central tanca la frontera marítima i aèria dins de Schengen des del divendres 15

El Govern tancarà la frontera marítima i aèria i prorrogarà els controls a les fronteres interiors terrestres des de divendres que, segons consta en una ordre signada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que publica aquest dimarts el BOE.





L'ordre, que s'emmarca en les mesures adoptades per l'Executiu per al control de l'epidèmia de Covid-19, estarà vigent fins al pròxim 24 de maig, i fins llavors només es deixarà entrar a Espanya a ciutadans espanyols, treballadors transfronterers, i aquells que acreditin, documentalment, causes de força major o situació de necessitat.





A més, com a novetat l'Executiu estableix que els residents a Espanya que desitgin tornar a país hauran d'acreditar el seu domicili habitual. "Convé recordar que el simple fet de posseir un habitatge no acredita la residència a Espanya", avisa l'ordre.





Aquest precepte està especialment dirigit cap a les persones residents a l'exterior que puguin decidir viatjar a Espanya i que entraran en contradicció amb les limitacions de mobilitat internes fixades per l'estat d'alarma.





Així, per evitar recórrer a la denegació d'entrada al país, Espanya col·laborarà amb operadors de transport de viatges i amb les autoritats dels altres estats membres i estats associats a Schengen per impedir així el viatge a Espanya.









UNA MESURA "PROPORCIONADA A LA GRAVETAT DE LA SITUACIÓ"





La restricció no s'aplica al transport de mercaderies per tal d'assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i de preservar la cadena de proveïment.





La mesura tampoc afecta el personal estranger acreditat com a membre de les missions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l'exercici de funcions oficials.





El Govern ha justificat aquesta pròrroga argumentant que l'evolució de la crisi sanitària i la durada previsible de l'procés de desescalada segueixen requerint que les mesures restrictives romanents al territori espanyol s'acompanyin d'altres proporcionals a les fronteres interiors.





Al seu torn, amb aquesta mesura s'espera que es pugui avançar en el procés de desescalada, en què els riscos de contagi derivats dels moviments permesos seran majors, afegint complexitat a l'objectiu prioritari de contenir l'expansió del virus.





L'Executiu ha explicat que aquesta mesura, que s'hauria d'haver comunicat amb quatre setmanes d'antelació, s'ha traslladat en un termini més curt a causa de la "impresivilidad de l'evolució" de la malaltia.





Així, la mesura es considera "proporcionada a la gravetat de la situació i congruent amb el manteniment dels controls restablerts a les fronteres interiors per part" de catorze estats membres i associats a Schengen.





Entre ells, l'ordre recorda que Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Islàndia, Lituània, Noruega i Polònia han restablert els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes. Per la seva banda, la República Txeca, Eslovàquia, França, Hongria i Suïssa han restablert els controls únicament en les fronteres interiors aèries.