Albiol recupera l'alcaldia de Badalona per la divisió entre PSC i Guanyem

Xavier García Albiol torna a fer-se amb l'alcaldia de Badalona. En la votació d'investidura celebrada després de la dimissió de l'alcalde socialista Àlex Pastor, que va abandonar el seu càrrec després de ser detingut saltant-se el confinament en estat d'embriaguesa, cap de les candidatures ha obtingut una majoria suficient en vots, de manera que de forma automàtica la vara de comandament passa al Partit Popular, la formació més votada en les darreres eleccions, tal com està previst legalment.





El candidat del PP ha assegurat aquest dimarts que governarà per a tots els veïns i buscant el consens amb la resta de grups municipals. La seva candidatura obeeix al "mandat expressat de forma molt important pel conjunt de veïns de Badalona" a les urnes, ha afirmat en un ple que ha començat sense que la resta de grups municipals hagi arribat a un acord per investir un alcalde alternatiu.





"Això no va ni de dretes ni d'esquerres. La meva candidatura no és només del PP o dels veïns que se senten identificats ideològicament amb el partit, sinó una candidatura per a tots els veïns de Badalona, més enllà del que pensin i votin", ha garantit Albiol.





Albiol, que ja va ser alcalde entre 2011 i 2015 --va tornar a ser el més votat el 2015 i el 2019, però acords entre d'altres partits el van deixar fora de l'Alcaldia--, ha rebut el suport dels 11 regidors del PP, mentre que l'exalcaldessa Dolors Sabater (Guanyem) ha obtingut deu vots, i el socialista Rubén Guijarro, 6.





El ple s'ha celebrat al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), i no a l'Ajuntament, per assegurar les distàncies de seguretat pel coronavirus entre regidors, que han hagut d'assistir presencialment per introduir el seu vot a l'urna per escollir el nou alcalde.





RETRETS ENTRE L'OPOSICIÓ





Després de ple, Sabater ha dit en roda de premsa que no han de focalitzar les culpes a una persona o organització, sinó que es tracta d'un fracàs col·lectiu de el global de la negociació entre els grups de progrés, que ara han d'encarar el repte col·lectiu de reconstruir confiances entre ells de cara a el futur, segons ella.





Guijarro ha garantit que el PSC ha fet tot el que ha estat al seu abast per intentar arribar a un acord, i ha descartat llançar retrets contra Guanyem i la seva candidata: "És la pròpia realitat la que posa davant del mirall l'actuació de Sabater".





Des d'ERC, Àlex Montornès ha assegurat en el ple que el seu grup municipal retira la confiança a Sabater, encara que creu que les esquerres s'han d'entendre en el futur, i ha dit a Albiol que és alcalde "no tant per mèrit seu, sinó pels demèrits de les forces d'esquerra i de progrés".





La que ha estat alcaldessa accidental fins a la investidura d'Albiol i líder de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, ha demanat la dimissió de Sabater: "Estem davant d'un suïcidi polític. És una vergonya no haver pogut arribar a un acord per només sis mesos de repartir-se l'Alcaldia", ha dit l'edil.