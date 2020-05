Simón no es mulla sobre l'obligatorietat de les mascaretes a preguntes de Catalunyapress

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha evitat pronunciar-se sobre la proposta d'obligar a fer servir mascaretes cada vegada que se surti al carrer.





A preguntes de Catalunyapress, Simón ha qualificat de "raonable" que en l'actualitat es necessiti utilitzar les mascaretes en els transports públics, o que es recomani fer-les servir a l'sortir al carrer, si bé ha insistit que l'aprovació d'una mesura que obligui a posar-és "molt difícil".









I és que, tal com ha assenyalat, hi ha col·lectius, com ara les persones que pateixen atacs d'ansietat, els nens o els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), als quals els pot suposar un problema si se'ls obliga a utilitzar-les durant temps prolongats.





"Ara potser hem de sobreactuar una mica per prevenir riscos, i això alguna cosa acceptable sempre. No obstant això, l'ús de les mascaretes no ho pot fer tothom de la mateixa manera, pel que cal pensar la seva obligatorietat amb molt de compte perquè pot generar problemes importants", ha conclós.