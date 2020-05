La Fundació Pasqual Maragall estudiarà els efectes del confinament a la salut mental

El centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall --el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC)-- ha iniciat un estudi per avaluar els efectes del confinament durant la pandèmia del coronavirus en la salut mental i cerebral, ha informat aquest dimarts en un comunicat.





La investigació, que compta amb el suport de la Fundació La Caixa, està dirigida a les més de 2.500 persones cognitivament sanes que participen en els projectes d'investigació del BBRC per a la prevenció de la malaltia d'Alzheimer.





L'estudi analitzarà l'impacte de l'aïllament social en quatre grans àmbits: la salut mental, l'estil i la qualitat de vida, la salut cerebral, i l'impacte sobre les dones, especialment les cuidadores.





L'estudi comptarà amb la participació de més de 2.500 persones cognitivament sanes, d'entre 45 i 75 anys i descendents, en la majoria dels casos, de persones amb Alzheimer. Totes elles formen o han format part d'altres projectes del BBRC, especialment de l'Estudi Alfa.





La recerca prestarà especial atenció als canvis cerebrals relacionats amb la malaltia d'Alzheimer, i a l'impacte del confinament en les persones que estan cuidant d'un ser estimat, ja sigui amb demència o amb alguna altra malaltia que impliqui dependència o necessitats especials.





Segons la Dra. Eider Arenaza-Urquijo, investigadora principal del nou estudi del BBRC, “hi ha precedents d'aquesta mena de mesures d'aïllament social que demostren que la quarantena i el confinament poden crear efectes perjudicials per a la salut mental. Analitzar l'impacte d'aquesta mena de mesures, així com altres factors que puguin mitigar o exacerbar el seu impacte en la salut mental, són fonamentals per a impulsar mesures de salut pública”.





Les persones participants hauran de respondre una sèrie de qüestionaris online en dos períodes diferents: durant el confinament, i uns 18-24 mesos després, perquè els investigadors puguin avaluar els resultats relacionats amb l'ansietat, la depressió i un possible estrès posttraumàtic.

Totes aquestes preguntes giressin al voltant de factors com l'espai de confinament i cohabitació: el seu estat de salut; les estratègies de cerca d'informació; la preocupació per les seves finances i per l'accés als productes de primera necessitat; i les interaccions socials i l'estil de vida (qualitat del somni, exercici i activitat cognitiva).





Quatre grans hipòtesis





L'estudi està dissenyat per a avaluar quatre grans hipòtesis sobre els efectes del confinament durant la pandèmia de la COVID-19:













La Dra. Eider Arenaza-Urquijo apunta que “per a maximitzar l'impacte científic de l'estudi, combinarem les dades dels participants obtinguts d'altres estudis del BBRC. D'aquesta manera tindrem informació retrospectiva sobre variables de salut mental i estil de vida, i informació disponible sobre mesuraments cerebrals i biomarcadores relacionats amb la patologia de la malaltia d'Alzheimer”.