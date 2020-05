Sánchez oculta a Arrimadas la pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma però presumeix del suport de Ciutadans

El president del Govern central, Pedro Sánchez, estaria estudiant sol·licitar una pròrroga mensual un cop venci l'actual període extraordinari. Al contrari que en les quatre pròrrogues anteriors, en aquesta ocasió l'Executiu demanaria al Congrés ampliar l'estat d'alarma durant un mes sencer.





Per a aquesta pròrroga més llarga, així com per a pactar els pressupostos generals, el PSOE vol comptar amb el suport de Ciutadans. No obstant això, Arrimadas afirma que en la reunió telemàtica que ha mantingut aquest mateix dimarts amb el president del Govern espanyol no se li ha informat d'aquesta proposta.





Segons Ciutadans, Sánchez i Arrimadas no han parlat "en cap moment" de la possibilitat que el Govern d'Espanya sol·liciti al Congrés dels Diputats una pròrroga per 30 dies, que s'estendria fins a finals de juny.





"És una informació que el Govern no ens ha traslladat ni ha confirmat. En cas que hi hagi canvi de criteri respecte a la pròrroga de quinze dies, serà el Govern el que hagi d'explicar-lo", han dit les fonts de Cs.





En canvi, el Govern central sí ha traslladat aquest plantejament a altres grups de la Cambra, segons han indicat fonts parlamentàries.









Des de Ciutadans han afirmat que continuaran sent "exigents amb el Govern i amb les condicions pactades", però "pensant en l'interès general dels espanyols sempre en cada votació en el Congrés". "No assegurem cap suport a iniciatives del Govern central si cadascuna d'elles no va precedida de diàleg i negociació", han afegit.