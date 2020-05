Catalunya acapara 24 investigacions de la Fiscalia en residències durant la pandèmia

L'últim recompte ofert per la Fiscalia General de l'Estat suma un total de gairebé 140 diligències penals obertes per la Fiscalia i encara no judicialitzades, de les quals unes 65 es localitzen només a Madrid i altres 24 a Catalunya.





Un total de 17 jutjats de tot Espanya, 6 d'ells a Madrid, tenen obertes i a causes penals per determinar si hi va haver irregularitats relacionades amb la gestió de la pandèmia de Covid-19 a les residències de gent gran.





Pel que fa a les actuacions civils en defensa de la protecció de drets, que s'han tramitat com a expedients governatius i diligències preprocessals o diligències informatives civils, s'han registrat un total de 202 actuacions, de les quals 185 segueixen en tràmit i 16 han estat arxivades segons ha informat el Ministeri Públic.









A Catalunya es manté en 24 el nombre de diligències respecte a setmanes anteriors, com són la desena que tramita la fiscalia provincial de Barcelona, quatre per la Fiscalia de Granollers, 1 a l'àrea de Manresa-Igualada, 5 a Sabadell, 1 a Terrassa, 2 a Mataró i 1 a Tarragona. Tres jutges ja investiguen a Sabadell i Cerdanyola de Vallès.





En l'ordre civil, és la comunitat que més investigacions sobre empara de persones en situació de vulnerabilitat té obertes, un total de 86. D'aquestes, una d'elles es va arxivar i tres més es van transformar en diligències d'investigació, estant una d'elles ja tancada.





ELS FAMILIARS ES MOBILITZEN





Moltes de les querelles procedeixen d'accions interposades pels familiars de les persones grans que són usuàries d'aquestes instal·lacions. És el cas dels familiars de la Residència Amavir Diagonal de Barcelona, que han interposat una querella i s'han adreçat per carta al ministre de Sanitat, Salvador Illa, per comunicar la pèssima situació amb què es troben els seus éssers estimats.





En un comunicat, detallen el reguitzell de negligències experimentades al centre. En primer lloc, com es va trigar 30 dies en desinfectar la residència esperant una intervenció dels Bombers i rebutjant l'UME. A això es suma que no es va cobrir la baixa de l'únic metge resident i que en l'actualitat només un facultatiu a mitja jornada atén als més de 150 residents.





"En definitiva, l’actuació de la Direcció de la Residència i de les Administracions Públiques pertinents han portat a la Residència Amavir Diagonal a tenir un índex d’infectats i morts funestament", explica el col·lectiu. A la residència han mort fins ara 25 persones grans i s'ha infectat el 84% de la seva població.





"La nostra reacció, tenyida d’una profunda tristesa, està dirigida a evitar que es

continuïn contagiant i morint més persones en residències sense que es faci el possible per a evitar-ho", conclouen els familiars en el text.