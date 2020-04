Fiscalia manté suspeses les inspeccions en residències malgrat el centenar de diligències obertes

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, ha fet públic aquest dijous un decret en el qual manté temporalment en suspens les visites o inspeccions "presencials o físiques" dels fiscals a les residències de gent gran i de persones amb discapacitat, i això malgrat el més d'un centenar de diligències d'investigació obertes en centres d'aquest tipus a tot Espanya per la situació creada arran de la pandèmia de Covid-19.





La suspensió d'aquest tipus de visites també es manté respecte de les que han de realitzar els fiscals a centres penitenciaris, centres d'internament d'estrangers i de protecció i reforma de menors, o qualssevol altres visites de similar naturalesa, "llevat que resultin absolutament imprescindibles i sense perjudici de la possible utilització de mitjans telemàtics".





Aquesta mesura es conté en el decret que ha dictat Delgado aquest dijous per l'organització dels serveis de les fiscalies en el nou escenari obert després d'entrar en vigor la nova normativa per la qual el Ministeri de Justícia organitza la desescalada. Es busca a més pal·liar el gairebé inevitable col·lapse en aquesta administració pública donada la situació creada pel coronavirus.









Les normes per al treball diari dels fiscals contrasten amb la magnitud de les investigacions, ja que aquest mateix dimecres la Fiscalia General va informar que actualment manté un total de 109 diligències penals obertes en relació amb successos ocorreguts residències de gent gran, mentre que les actuacions dirigides a la protecció i defensa dels drets de les persones grans en l'àmbit civil s'eleven a més de 150.





Entre les mesures adoptades aquest dijous per Delgado, el decret detalla la presència progressiva de Fiscals a les seves seus, el treball i l'assistència per torns, el teletreball i el repartiment equitatiu en funció de les noves circumstàncies.





Així, el document de Delgado recorda que el decret-llei aprovat pel Consell de Ministres sobre Justícia disposa la singular importància d'incloure mesures que garanteixin la distància de seguretat en el desenvolupament de les vistes i audiències públiques i el foment de la incorporació de les noves tecnologies a les actuacions processals i, en general, a les relacions de la ciutadania amb l'Administració de Justícia, que evitin, en la mesura del possible, excessives concentracions a les seus judicials.





Per poder-li donar compliment, Delgado demana que es tingui en compte, per a les reorganitzacions del servei, als fiscals vulnerables per edat, per estar embarassades o per patir alguna de les afeccions mèdiques prèvies com diabetis, hipertensió arterial, malaltia cardiovascular, malaltia pulmonar, hepàtica o renal cròniques, càncer o immunodeficiència. En aquests casos haurà de seguir-se les recomanacions expressades en el mateix.





També es tindrà en compte per a la reincorporació als seus despatxos la situació dels fiscals amb necessitats de conciliació de la vida personal i familiar prou acreditada per tenir al seu càrrec menors d'edat o majors dependents i es vegin afectats pel tancament de centres educatius, de majors o d'atenció especialitzada.





En tot cas, continuarà sent una prioritat evitar, en la mesura del possible, els desplaçaments, així com potenciar l'ús de mitjans telemàtics, en especial, les videoconferències i el teletreball, per tal d'evitar que els fiscals acudeixin presencialment al seu lloc de treball.