Fiscalia manté oberts a Catalunya 24 processos penals per la situació en residències

La Fiscalia manté a data d'aquest dimecres a Catalunya un total de 24 diligències penals obertes per la situació creada en les residències de gent gran a causa de la pandèmia de Covid-19, segons dades facilitades per la Fiscalia General de l'Estat per comunitats autònomes i províncies .









Les dades aportades afegeixen el nombre les diligències fiscals que es van obrir en el seu moment i han estat arxivades i també les que han decaigut en la competència del Ministeri Públic a l'haver estat ja judicialitzades: en total hi ha 110 diligències a tot Espanya, amb Madrid al cap de les actuacions, amb 42 diligències en tràmit, seguida per Catalunya, amb 24.





Les dades són sensiblement superiors en matèria penal als aportats la setmana passada, quan la Fiscalia va elevar fins a 86 el nombre de residències investigades per possible delicte.