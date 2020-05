Preocupació per la malaltia inflamatòria causada pel Covid-19 que afecta 100 nens de Nova York

L'Estat de Nova York ha reportat l'aparició d'una misteriosa malaltia provocada pel Covid-19 i que ja afecta, al menys, a cent nens. Es tracta d'una síndrome inflamatori que només afecta els nens i que ja ha causat la mort de tres, segons ha informat el governador de l'estat de Nova York, Andrew M. Cuomo.





MÉS INFORMACIÓ Simón desvincula els 'shocks' pediàtrics dels contagis per coronavirus





La malaltia es coneix com síndome inflamatori multisistèmic pediàtric i causa una inflamació potencialment mortal a òrgans crítics. Més de la meitat dels casos d'aquesta malaltia (57%) s'han donat en nens de 5 a 14 anys, segons informen les autoritats de l'estat.





De la mateixa manera, l'alcalde de la ciutat, Bill de Blasio, va informar sobre nous casos potencials d'aquesta particular malaltia pediàtrica, que té símptomes que es poden confondre amb el xoc tòxic o la malaltia de Kawasaki.





Entre els morts hi ha un nen de 5 anys que va morir la setmana passada a Nova York, un nen de 7 anys al comtat de Westchester i una jove de 18 anys a Long Island, segons informa The New York Times.





"Aquesta és una situació veritablement inquietant", va dir Cuomo en la roda de premsa diària. "I sé que els pares en tot l'estat i arreu del país estan molt preocupats per això, i han de estar-ho", ha assenyalat.