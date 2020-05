'Indios, vaqueros y princesas galácticas. Los rebeldes del cine', el nou decàleg cinematogràfic de David Felipe Arranz

'Indios, vaqueros y princesas galácticas. Los rebeldes del cine' reuneix treballs sobre cinema publicats per David Felip Arranz al llarg de més d'una dècada a El Huffington Post, CTXT, El Norte de Castilla, Versión Original i Making of. Quaderns de cinema i educació. També recull alguns articles sobre el cinema dirigit per Jerry Lewis, Robert Redford o Basilio Martín Patino, en els quals l'autor intenta expressar per què les seves pel·lícules ens agraden tant. I és que a David Felipe Arranz sempre li van enamorar les persones a l'estil cinematogràfic, carregades de mirada i capaços de aturdirnos amb la seva presència. I a qui no?









La gràcia de la prosa d'Arranz, la seva capacitat de comptar amb enorme proximitat l'erudició, la dada precisa, el moment i el valor de cada pel·lícula, director, intèrprets i el seu lloc en la història de l'art de el segle XX, són memorables. El lector descobrirà aspectes inèdits d'una centena de pel·lícules, s'esplaiarà en els comentaris gens comuns de l'autor, es sorprendrà de les confessions comptades i viscudes de la seva passió com a espectador i a més, com a premi, aquest lector, vagi a la pàgina que vagi, trobarà una infinitat de comentaris, idees, suggeriments, propostes i crítiques que faran la seva lectura tan gratificadora com inoblidable.





L'AUTOR



David Felipe Arranz és llicenciat en Filologia hispànica, Teoria de la literatura i literatura comparada i Periodisme; és professor associat de Periodisme a la Universitat Carlos III de Madrid i director de al programa "El Marcapáginas" de Gestiona Ràdio. Col·labora habitualment a El Huffington Post, El Imparcial i Periodista Digital. És autor de la primera traducció a Espanya de les Cartes d'amor, de Cyrano de Bergerac (Rey Lear, 2008), Les cent millors pel·lícules sobre el racisme (Cacitel, 2009), Les cent millors pel·lícules sobre obres literàries espanyoles (Cacitel, 2009 ), Les cent millors pel·lícules sobre migració (2013) i Arquitectures de la ficció (2015).