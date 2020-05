Barcelona comença a treure les motos mal aparcades de les voreres

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha explicat que l'Ajuntament iniciarà una actuació intensiva per retirar les motos aparcades en voreres congestionades de 24 zones de la ciutat.





Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa telemàtica al costat de la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, en què ha dit que l'objectiu és que els vianants tinguin més espai lliure d'obstacles per desplaçar-se a peu i mantenir la distància de seguretat.





La mesura, que s'emmarca en la campanya 'Barcelona, ciutat de Vianants' iniciada al febrer, "accelera" l'objectiu del Govern municipal d'ordenar l'estacionament de motos i minimitzar la seva presència a les voreres, potenciant que es aparquin en calçada i en subsòl.





Alarcón ha anunciat que aquesta actuació s'acompanyarà amb la creació de 526 noves places d'aparcament en calçada i ofertes en el preu de l'estacionament en aparcaments de B:SM, Saba i Bamsa.





Entre els 24 espais seleccionats, destaquen l'avinguda Josep Tarradellas entre avinguda Sarrià i Rita Bonnat; Via Augusta a l'altura de plaça Castelló; la Vila de Gràcia; el passeig Valldaura; l'avinguda Diagonal entre Puis XII i Maria Cristina; Via Laietana, Consell de Cent, Girona i Rocafort.





A més, s'eliminaran les places d'aparcament en vorera, quan hi perfectament, s'instal·laran senyals de prohibit aparcar; es col·locaran avisos en motos aparcades en aquests espais, s'iniciarà la denúncia i retirada de motos i hi haurà controls periòdics de la Guàrdia Urbana.









MULTES DE 100 EUROS





L'Ajuntament calcula que aquestes mesures aconseguiran retirar prop de 2.000 motos de les voreres i alliberar 43.000 metres quadrats d'espai públic, i imposarà multes de 100 euros als conductors que estacionin en els voreres a partir de la fase 1 del desconfinament.





"No té sentit ampliar les voreres i que les motos continuïn aparcades i impedint el pas dels vianants", ha dit Alarcón, que ha detallat que mantenen contactes amb aparcaments privats perquè rebaixin els preus de l'hora i estableixin tarifes planes.





PAGAR PER APARCAR





Actualment, a la ciutat hi ha 69.000 places per aparcar motos en calçada, però no són suficients per a les més de 250.000 que hi ha a Barcelona: "S'ha de acabar la idea del 'porta a porta' quan vas amb moto".





"Qui vagi en moto de preveure on aparcarà i pensar en la possibilitat que potser haurà de pagar per aparcar", i ha avançat que està sobre la taula del pla de motos del Pacte per la Mobilitat l'opció de crear una àrea verda d'aparcament de pagament per a motos en calçada.





Tot i que ha assegurat que encara no s'ha pres cap decisió al respecte, la regidora ha apuntat que la idea ja estava en discussió, i ha dit que hauran de ser els agents que participen en la taula del pla de la moto dels que hauran de prendre una decisió.