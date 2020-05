Quina és la situació de la desescalada en cada comunitat autònoma?

Els governs autonòmics han començat a plantejar a l'Executiu central les seves propostes per passar de l'etapa inicial a la Fase 1 en territoris com Madrid, Castella-la Manxa, València, i algunes zones de Catalunya o Castella i Lleó, mentre que els que ja es troben en l'anomenada 'Fase 1' proposen seguir avançant en el procés de desescalada amb l'adopció de noves mesures.





En algunes illes de Canàries i Balears estan estudiant fins i tot demanar al Ministeri de Sanitat transitar aquest proper dilluns a l'anomenada 'Fase 2', tot i que l'executiu central tenia fixat en el seu pla inicial el dia 25 com l'inici d'aquesta etapa, si bé marcava aquestes dates com orientatives.





A dia d'avui, només la Comunitat de Madrid roman per complet en la Fase 0, mentre que a la Fase 1 es troben les comunitats de Galícia, Navarra, La Rioja, Cantàbria, País Basc, Múrcia, Astúries, Aragó, Extremadura, Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.





Les comunitats autònomes que han plantejat a l'Executiu canviar de fase o modificar alguns dels aspectes de la desescalada són les següents:





CATALUNYA





La Generalitat ha proposat aquesta mateixa tarda que Girona, Lleida i Catalunya central passin a la Fase 1 i se sumin així a les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.





En el cas de les regions sanitàries que encara no avancen de fase com el cas de Barcelona, el comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) està treballant per poder fer una proposta de cara a dilluns.





COMUNITAT DE MADRID





La Comunitat de Madrid està perfilant l'informe per aconseguir passar a la Fase 1 després de la polèmica de la setmana passada que va provocar fins i tot la dimissió de la directora de Salut, Yolanda Fuentes.





Uns pares passegen als seus fills per Madrid





El govern regional d'Isabel Díaz Ayuso demanarà que la seva entrada a la Fase 1 s'adapti a la "realitat" de l'autonomia, amb mesures com l'ús obligatori de màscares, recomanacions per negocis o el establir un compromís de distància social en els establiments, en comptes de reducció d'aforaments.





CASTELLA-LA MANXA





La Junta de Castella-la Manxa va lliurar aquest dimarts al Ministeri de Sanitat la documentació perquè Albacete, Ciudad Real i Toledo puguin passar a la Fase 1 i unir-se així a Conca i Guadalajara, que es troben en aquesta etapa des d'aquest dilluns 11 de maig.





En paral·lel, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page va defensar aquest diumenge davant el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, la seva petició que es pugui practicar la caça i la pesca.





CASTELLA I LLEÓ





La Junta de Castella i Lleó ha anunciat que aquest mateix dimecres ha de remetre al Ministeri de Sanitat un nou llistat en el qual es proposaran més zones bàsiques de salut per iniciar la desescalada i passar a Fase 1 amb el criteri que hi hagi tres o menys casos per 10.000 habitants en 14 dies i garanties de traçabilitat de cada un dels afectats per coronavirus.





A dia d'avui, a Castella i Lleó existeixen 26 zones bàsiques de salut en Fase 1 i se sumaran previsiblement 14 més que es van quedar fora per no entrar en termini la setmana passada. La consellera de Sanitat, Verónica Casado, ha explicat que és possible que, en base als llindars fixats, s'inclogui més, si bé no ha avançat més dades.





ANDALUSIA





La Junta d'Andalusia, per la seva banda, està ultimant el document que remetrà al Ministeri de Sanitat perquè Granada i Màlaga passin a la Fase 1 aquest dilluns 18 de maig després de la "sorpresa" que deixessin en l'etapa inicial a les províncies i senceres i no als districtes sanitaris que la Junta va proposar abans de decidir sobre el pas de tots a la Fase 1.





Així mateix, Andalusia ha proposat al Ministeri de Sanitat establir en la comunitat autònoma dos únics trams horaris per al passeig de menors de fins a 14 anys d'edat i per a persones majors de 70 anys, de manera que aquest últim col·lectiu pugui realitzar-los abans de les 14 hores i els menors a partir d'aquesta hora. També ha demanat que les piscines públiques es puguin obrir a la 'Fase 2'.





COMUNITAT VALENCIANA





Després de les crítiques de la Comunitat Valenciana a l'Executiu central pel que entenien com un "canvi de criteri" en triar les àrees que passarien de fase, el Consell ha remès aquest mateix dimecres una carta al Ministeri de Sanitat en la qual sol·licita el pas a la fase 1 de la desescalada de tot el territori valencià.





Vista de Cullera (València)





En la missiva, l'Executiu de Ximo Puig demana també posposar les reunions de fins a deu persones en el departament de salut de la Ribera per la seva "singularitat", i retardar també per "prudència" a tot el territori la celebració d'actes culturals a l'aire lliure de menys de 200 persones. La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, mantindrà aquest dijous una reunió amb el ministre, Salvador Illa.





ASTÚRIES





Per la seva banda, el Principat d'Astúries reclama al Govern central que durant l'aplicació de la Fase 1 es permetin qüestions com la caça i la pesca o l'esport de manera individual, a més que es contempli la singularitat dels balnearis com instal·lacions amb equipaments metges o que per a l'obertura de terrasses es tingui en compte la distància entre mesos i no l'aforament.





BALEARS





El govern de les Illes Balears va sol·licitar aquest dimarts a l'Executiu que Formentera passi ja dilluns que ve a la Fase 2 de desescalada. Per la seva banda, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assegurat que no preveu un canvi en les franges horaris de sortida per a passejos i esports.





CANÀRIES





En el cas de les Canàries, les vuit illes es troba en Fase 1. El Govern insular està estudiant demanar que la Gomera, El Hierro i La Graciosa es tornin a avançar i passin a la Fase 2 perquè en l'actualitat no registren cap cas de coronavirus.





Platja de les Pedreres (Gran Canària)





L'Executiu central ja va accedir a avançar anteriorment el canvi d'etapa d'aquestes illes, que es troben a la Fase 1 des del passat 4 de maig a causa de l'evolució de la pandèmia en aquests territoris.





CANTÀBRIA





L'Executiu de Miguel Ángel Revilla va sol·licitar per al canvi a la fase 1 que s'obrissin concessionaris, ITVs, mercats a l'aire lliure, jugar a golf o la pràctica de les bitlles càntabres, cosa que va ser concedit. En canvi l'Executiu central no ha autoritzat la seva petició de permetre la pesca esportiva i la caça, encara que Revilla hi va tornar a demanar aquest dimarts a Salvador Illa.





EXTREMADURA





La Junta d'Extremadura va traslladar aquest dilluns al Ministeri de Sanitat la sol·licitud per la qual demana eliminar les franges horàries per a la regulació d'activitats i de sortides al carrer per edats durant la Fase 1, en la qual es troben Càceres i Badajoz des de dilluns 11 de maig.





REGIÓ DE MÚRCIA





Respecte a la postura de Govern de Múrcia, segueix sent la mateixa que amb el pas a Fase 1 en el

que està actualment aquest territori: demanar al Govern central que doti de certa autonomia a les comunitats per poder ser més restrictives.