L'Ajuntament de Barcelona rebutja la donació de material protector per la Guàrdia Urbana

L'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat la donació de 500 pantalles protectores contra el Covid-19 per als agents de la Guàrdia Urbana. Segons ha denunciat el sindicat Csif, el responsable de riscos laborals de Gerència de Seguretat i Prevenció del consistori va dirigir una comunicació a l'organització informant que els urbans no podien utilitzar aquest material protector.





Les pantalles, donades per una iniciativa altruista nascuda a Mataró per ajudar en la lluita contra la pandèmia, ja han estat distribuïdes abans en centres hospitalaris, residències i institucions catalanes així com d'altres comunitats autònomes. No obstant això, el govern local ha declinat l'oferta d'aquest col·lectiu de ciutadans.





"El personal de GUB i de SPEIS en l'exercici de les seves funcions, només podrà utilitzar els EPI subministrats per l'organització municipal. Qualsevol EPI subministrat per tercers no serà susceptible d'ús durant la jornada laboral", diu un correu electrònic que van rebre a la delegació barcelonina de Csif.





Un portaveu del sindicat ha expressat a Catalunyapress la seva estupefacció davant la reacció del consistori, més quan aquesta arriba després de diversos episodis de lliurament de material defectuós als agents. L'Ajuntament va retirar el passat 7 de maig un lot de mascaretes defectuoses per no comptar amb totes les acreditacions sanitàries requerides.





Aquell mateix dia, Csif va presentar una denúncia davant la Fiscalia per la gestió de l'Ajuntament de la crisi del coronavirus, que pensa ampliar arrel d'aquest nou episodi.





Model de pantalla protectora que l'Ajuntament rebutja per a ús de la Urbana





PANTALLES ALTRUISTES





Catalunyapress ha contactat amb una de les persones que va fundar la campanya 'Pantalles Protectores d'Alumini', una aventura solidària que va néixer gairebé sense adonar-se a finals de març i que ja ha repartit 22.800 pantalles arreu d'Espanya.





"El 21 de març se'ns va acudir la idea a mi i a una amiga que és infermera a l'Hospital de Mataró. El dia 23 fabriquem les primeres unitats, que poc després van ser avalades per un enginyer i el cap de compra de l'hospital de Mataró", explica una portaveu de la iniciativa, que detalla les xifres d'un afany que ha anat cobrant força: "ja comptem amb 60 empreses col·laboradores i 30 persones col·laborant en el muntatge de pantelles des de casa".





A poc a poc, la xarxa de col·laboradors es va anar fent més espessa i cada un va aportar el seu granet de sorra perquè les pantalles arribessin a bon port. Una de les persones, treballadora de Correus, va intervenir per aconseguir enviaments gratuïts a qualsevol punt del territori, mentre que un propietari d'un taller d'alumini es va oferir a resoldre la part industrial del projecte.





Al principi van prioritzar l'abastiment de pantalles a centres sanitaris i residències, els més necessitats de material protector (hospitals com el de Mataró, Bellvitge o Can Ruti van rebre lliuraments totalment gratuïtes). Però més endavant es va estendre l'ajuda a presons, farmàcies, ambulatoris, Mossos, bombers...





Actualment, els que més els consulten són comerços com perruqueries o botigues de roba, que comencen a reobrir les seves persianes amb tantes incerteses com ganes d'atendre amb garanties als seus clients. "Això no para, hi ha manca de material en molts sectors i nosaltres seguirem ajudant", conclou la portaveu de la iniciativa.