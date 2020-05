17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia

El calendari segueix desgranant dies i, amb ells, jornades vinculades a algun tipus d'esdeveniment, encara que les circumstàncies no siguin propícies a celebracions multitudinàries o senzillament col·lectives. Però això no vol dir que calgui deixar passar per alt aquestes dates assenyalades, sobretot quan el missatge que pretenen difondre té plena vigència.





Resulta, doncs, oportú, recordar que el diumenge 17 de maig és el Dia Mundial contra l'Homofòbia. A alguns semblarà que les reivindicacions dels col·lectius LGTBI estan a hores d'ara, i al menys a Espanya, plenament satisfetes, però res més lluny de la realitat. És cert que el nostre país ha avançat en quaranta anys més que en els segles anteriors.





Avui dia solament un testimonial -però no escàs, per cert- 10% de la població està encara en contra dels gais (en els anys 80 arribava al 54%) i que Espanya s'ha situat a l'avantguarda dels països que ha incorporat a la seva legislació civil el matrimoni igualitari. Però malgrat tots aquests avenços, segueixen produint-se fets que cal qualificar sense eufemismes de alarmants.









En efecte, continuen registrant-se atacs homòfobs que donen lloc a una mitjana de fins a quaranta denúncies al mes, el que fa suposar l'existència soterrada d'una quantitat major d'agressions d'aquest tipus no denunciades, i un 20% d'adolescents consideren l'homosexualitat com una malaltia o anomalia (no és estrany, la respectable Organització Mundial de Salut va haver d'esperar al 1990 per desclassificar com patològic aquest tret de la sexualitat humana). I per citar un lamentable fet recent, no estarà de més recordar que un agent de la Policia Municipal de Benidorm en exercici de les seves funcions i davant la passivitat dels seus companys, va agredir verbalment i va amenaçar un transsexual, el que va motivar la detenció d'aquest funcionari per presumpte delicte d'odi.





I, last but not least, les campanyes que tracten de promoure entre la societat teràpies per a "la curació de l'homosexualitat" actuen com a factors de discriminació d'un col·lectiu humà tan respectable i saludable com tots els altres. Raons més que suficients per recordar la necessitat de seguir combatent, ni que sigui des del confinament o la limitació de moviments que imposa el coronavirus, l'homofòbia.