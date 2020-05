L'escuderia Ferrari ha anunciat aquest dijous el fitxatge per dos anys del pilot espanyol Carlos Sainz, que a partir de la propera temporada ocuparà la plaça vacant que ha deixat Sebastian Vettel i tindrà com a company d'equip Charles Leclerc.





"Estic molt content de pilotar per Ferrari el 2021 i entusiasmat amb el meu futur en l'equip. Encara tinc un any important per davant amb McLaren Racing i moltes ganes de tornar a competir amb ells aquesta temporada", ha assenyalat el madrileny en un comunicat.









D'aquesta manera, Sainz es convertirà en el tercer espanyol a vestir el vermell de la 'scuderia' després del seu ídol Fernando Alonso i Alfonso de Portazgo, durant els anys 50. Després de militar a Toro Rosso, Renault i McLaren, el madrileny aterrarà el 2021 a un dels 'grans' de la competició.





Ho farà amb 26 anys i amb l'experiència acumulada de sis anys en el 'gran circ', en el qual fins ara ha disputat 102 Grans Premis i ha sumat un total de 267 punts. Leclerc és tres anys més jove, però ja ha demostrat el seu talent i el 2019 es va apuntar les dues primeres victòries a Bèlgica i Itàlia.