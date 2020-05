Isabel Coixet, Premi Luis Buñuel de Festival de Cinema de Huesca

La directora, guionista i productora Isabel Coixet serà el Premi Luis Buñuel de la 48a edició de Festival Internacional de Cinema de Huesca. El guardó reconeix l'extensa trajectòria d'"una de les cineastes espanyoles més destacades dins i fora de les nostres fronteres", en paraules de Rubén Moreno, director del certamen altaragonès.





Coixet ha estat guanyadora de vuit premis Goya i autora d'obres tan destacades com Mi vida sin mí', 'La vida secreta de las palabras', 'Nadie quiere la noche' o 'La librería' recollirà de forma virtual aquest guardó.









El tribut a aquesta cineasta habitual de les grans cites cinematogràfiques com Berlín, Cannes o Venècia es completarà amb la projecció del seu llargmetratge 'Aprendiendo a conduir' dins del cicle de autocine; una novetat dins de festival altaragonès que busca unir el setè art en pantalla gran i les recomanacions sanitàries de distanciament social.





El Premi Luis Buñuel d'aquest any destaca una figura clau per al cinema espanyol i un clar referent per a les generacions futures, una dona que a més de directora i guionista és també productora, donant suport a joves realitzadores perquè tinguin la seva pròpia veu dins de la indústria.





La cineasta catalana s'uneix així a l'elenc de personalitats que han rebut aquest guardó i on apareixen noms tan destacats com Bertrand Tavernier, Marisa Paredes, Stephen Frears, Carlos Saura, Ángela Molina, Jean-Claude Carrière, Costa-Gavras, Álex de la Iglesia o els germans Taviani entre molts altres.





El tribut comptarà amb un col·loqui en exclusiva que la guardonada concedirà al Festival i on se li farà lliurament del reconeixement de forma virtual, una entrevista que es publicarà a les xarxes oficials del certamen. El públic de Huesca podrà també gaudir de la seva filmografia en una de les sessions de autocine que es duran a terme, serà amb el llargmetratge 'Aprendiendo a conduir'.





La cinta que es va estrenar al Festival de Toronto està protagonitzada per la nominada a un Premi Oscar, Patricia Clarkson i el guanyador d'un Oscar, Ben Kingsley; una comèdia dramàtica sobre la vida de Wendy, una escriptora de Manhattan que decideix treure el carnet de conduir de la mà d'un refugiat polític hindú.