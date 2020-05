El Govern proposa una fase '0,5' a l'àrea metropolitana per reimpulsar el comerç

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dijous que aquesta setmana demanaran al Govern que la regió sanitària de Barcelona i la de les zones metropolitanes nord i sud, tot i estar en la fase 0, puguin flexibilitzar algunes mesures.





"Demanarem que, encara que estan en fase 0, puguin passar a una situació de 0,5. És a dir, que es mantinguin en la fase 0 però que es pugui flexibilitzar les mesures que comporta estar en aquesta fase", ha explicat en roda de premsa telemàtica des del Palau de la Generalitat, amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Entre les mesures de relaxació que proposaran, ha precisat, està que els ciutadans puguin anar a establiments comercials sense cita prèvia i que es puguin celebrar activitats de culte amb un terç de la seva capacitat.





"Son propostes que farem al Govern i esperem que les reculli i aprovi. Però fins que no tinguem una resposta definitiva no serà una resposta afirmativa", ha avisat.









Precisament, han abordat aquestes qüestions aquest mateix dijous amb els alcaldes de les capitals de comarca d'aquestes tres regions sanitàries i amb el dels municipis més grans, així com amb els presidents dels consells comarcals.





En l'àmbit del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), també han aprovat l'ús de mascaretes per a tothom en l'espai públic, i així ho han de sol·licitar al Govern central: "És una mesura excepcional, i confiem que ho acceptaran".





VERGÉS DEMANA NO RELAXAR-SE





La també consellera de Presidència ha cridat a no relaxar-se durant les fases de desconfinament perquè "la pandèmia no està superada ni s'està en la fase final", de manera que, tot i haver avenços, avisa que queden setmanes i pot ser que mesos per aconseguir-ho.





"Un mal pas o una mala decisió, a hores d'ara, ens faria tornar a la situació en què estàvem a principis d'abril. No ens relaxem i no baixem la guàrdia", ha subratllat.





En ser preguntada per si el Govern acceptarà la proposta, Vergés ha insistit que prenen les decisions en base als indicadors i al treball conjunt amb el món local: "No tenim la garantia total però som prudents. Estem oberts a dialogar però s'hauria justificar si la proposta no fos possible".









PRINCIPIS





Vergés ha detallat els principis generals per a valorar el desconfinament: l'evolució epidemiològica, la situació de sistema sanitari, el control dels focus més calents i la capacitat de detecció de nous casos, identificació de contactes i aïllament dels mateixos.





"A més, ens hem basat en donar la màxima seguretat a la ciutadania, el rigor científic, la transparència i el màxim consens entre tots els agents involucrats", ha tancat Vergés.