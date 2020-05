Sindicats de sis països d'Europa rebutgen els 3.000 acomiadaments de Ryanair

En un comunicat conjunt, les organitzacions sindicals de sis països de Ryanair han defensat "la protecció dels llocs de treball" i de la "remuneració" perquè els TCP no "podrien sobreviure a les retallades salarials" ja que són els que tenen "el salari més baix ".

















Així mateix, han mostrat la seva disconformitat amb la forma en què l'empresa ha pres la mesura. "No podem acceptar aquesta forma de fer les coses. És" el pla "forçar canvis permanents per a una crisi llarga (però temporal) en una licitació a la baixa entre sindicats? No, gràcies", han protestat.





En aquest sentit, han demanat a Ryanair que "faci les coses correctament", amb "les regles aplicables per als ajustos de personal a cada país", en lloc d ' "intentar" enfrontar i dividir els representants dels treballadors.





D'aquesta manera, han demanat a la companyia que els informi "de la situació actual" de l'empresa i "les intencions", així com el motiu pel qual la situació ha provocat a l'anunci de 3.000 acomiadaments. "Estem oberts al diàleg amb l'empresa, però necessitem que Ryanair posi les seves cartes sobre la taula i ens presenti una situació quantificada a cada país, perquè puguem discutir del futur de l'empresa i l'ocupació dels seus treballadors amb coneixement de causa", han subratllat.





L'aerolínia Ryanair va anunciar a principis de mes la seva intenció d'acomiadar 3.000 treballadors, entre pilots i tripulants de cabina (TCP) a tot Europa en un termini de dos anys, a més de fer reestructuració d'horaris i salaris i tancar bases.





