Ryanair inclou en un ERTO a tots els treballadors acomiadats per l'ERO que va tombar l'Audiència

La companyia irlandesa de baix cost Ryanair ha enviat aquest divendres un burofax als treballadors afectats per un ERO a les bases de Canàries i Girona per comunicar-los la seva immediata admissió i inclusió en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causes de força major davant la paralització de vols per la pandèmia del coronavirus, segons ha informat el sindicat USO.





L'Audiència Nacional va declarar nul l'acomiadament col·lectiu realitzat per Ryanair i va obligar a readmetre els treballadors de manera immediata a la feina "efectiva de la seva empresa" en les mateixes condicions d'abans de l'acomiadament i amb abonament immediat dels salaris que no han cobrat des l'extinció del contracte.









En la seva decisió, l'Audiència estimava íntegrament la demanda interposada pels sindicats USO i Sitcpla, representants dels tripulants de cabina (TCP) de Ryanair al costat del SEPLA de pilots contra l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) a 224 treballadors de les bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canària i Girona.





Des Ryanair ja van anunciar que recorrerien aquesta decisió i, segons ha explicat el secretari general d'USO a Ryanair, Gustavo Silva, ja s'ha comunicat als treballadors afectats la intenció de l'aerolínia de donar-los d'alta a la Seguretat Social en els pròxims dies i incloure'ls en un ERTO.





"Advertim a Ryanair que estarem molt atents a l'escrupolós compliment de la sentència i, si bé encara no s'ha produït l'alta dels treballadors en la Seguretat Social, estarem atents per comprovar que aquesta alta es produeix des de la data d'acomiadament, 8 de gener", ha assenyalat Silva.





Aquest mateix divendres, l'aerolínia irlandesa ha anunciat que retallarà 3.000 llocs de treball, entre pilots i personal de cabina, i tancarà diverses bases a Europa, encara que no ha detallat el nombre ni la ubicació.





Segons Ryanair, durant el seu primer trimestre fiscal ha transportat a menys de l'1% del seu volum normal de passatgers i, tot i que preveu que els vols es reprenguin al juliol, ha advertit que portarà algun temps "perquè el volum de passatgers torni".