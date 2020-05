El Festival Cruïlla de Barcelona s'ajorna a 2021 i tindrà aquest mes de juliol una edició "XXS"

El Festival Cruïlla de Barcelona ha anunciat aquest veiessis que no podrà celebrar l'edició 2020 de el 8 a l'10 de juliol i que s'ajorna fins al 2021, ia canvi llançarà Cruïlla XXS, un nou festival de ciutat que inclourà més de 200 activitats aquest juliol a Barcelona, ha informat en un comunicat.













"Tot i que tots tenim ganes de Cruïlla, per seguretat i per consciència ens reinventem", ha afegit l'organització, que fa setmanes que treballa perquè no hi hagi estiu sense música, davant del que ha creat aquest festival de ciutat que amb programació diària en espais emblemàtics de la capital catalana.





En concret, Cruïlla XXS és un cicle d'espectacles a l'aire lliure: l'organització està treballant amb el Poble Espanyol, amb el Recinte Modernista de Sant Pau i amb el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per disposar del seu jardí; també, amb l'Ajuntament de Barcelona per altres espais.





Entre els més de 200 espectacles, s'inclouran concerts de tot tipus: arts de carrer, monòlegs, circ i conferències mantenint l'habitual equilibri de Cruïlla entre grups consolidats i artistes emergents.





Aquesta oferta que respectarà les mesures de seguretat designades per a la fase 2: en concret, es disposarà l'espai perquè hi hagi 400 persones assegudes, amb distància de seguretat, les mesures d'higiene necessàries, franges horàries d'accés i el "compliment estricte" de tota la normativa que estigui en vigor al juliol.





"Amb el Cruïlla XXS volem reactivar el sector cultural, des dels artistes fins a tots els professionals que treballen en cada espectacle", ha afirmat el director de Cruïlla, Jordi Herreruela.





Les entrades per Cruïlla 2020 seran vàlides per Cruïlla 2021 i el festival es posarà en contacte per correu amb tots els compradors a finals de maig i oferirà totes les opcions disponibles per a aquells que no puguin assistir-hi.