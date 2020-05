La reunió entre Treball i el Comitè d'Empresa de Nissan es tanca sense solucions

La reunió entre el Comitè d'Empresa de Nissan i el Departament de Treball, regentat per Chakir el Homrani, s'ha tancat amb moltes reivindicacions i poques solucions. "La reunió ha servit per a posar punts en comú pel que fa a el conflicte que estem immersos", expliquen des del Comitè d'Empresa de Nissan a l'ésser preguntats per CatalunyaPress.









Els treballadors s'han reunit amb el conseller per assenyalar que Nissan pot estar incorrent en una il·legalitat. "Hem recordat que NISSAN, ha incorregut en un frau de llei i a una vulneració flagrant de el dret a la vaga a l'aplicar un ERTO", alerten els treballadors .





"Hem insistit que tant administracions com a treballadors hem de fer un front comú per aconseguir la continuïtat de l'activitat industrial de Nissan a Catalunya i Espanya, per la qual cosa és molt important que tots els implicats anem en la mateixa direcció", assenyalen des del Comitè d'Empresa.

No obstant això, els responsables de Nissan no estan ni se'ls espera: "Des de l'anterior mediació no tenim notícies de la direcció d'Nissan.Siguen amagats però els treballadors / es continuem en lluita perquè donin la cara i es reuneixin amb el Comitè de empresa ", denuncien els treballadors. "Exigim que reprenguin la taula per solucionar el futur dels nostres llocs de treball", afirmen.