L'OMS estudia la relació entre les morts de nens per una reacció inflamatoria i el COVID-19

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assenyalat que l'organisme sanitari internacional està estudiant el possible vincle entre el COVID-19 i la síndrome inflamatori multisistèmic, similar a la malaltia de Kawasaki, que estan experimentant alguns nens durant la pandèmia. CatalunyaPress va preguntar aquesta setmana a el ministre Duque si tenien constància d'aquesta situació, sense obtenir una resposta clara.













Una anàlisi detallada del brot de COVID-19 a Itàlia ha descrit l'augment dels casos d'una rara malaltia similar a la de Kawasaki en nens petits, sumant-se als informes de casos similars de Nova York (Estats Units ) i el sud-est d'Anglaterra . La síndrome és rar i els experts subratllen que els nens segueixen estant mínimament afectats per la infecció de la SARS-CoV-2 en general.





La malaltia de Kawasaki és una rara condició que afecta típicament als nens menors de cinc anys. Provoca que els vasos sanguinis s'inflamin i s'inflin. Els símptomes típics inclouen febre i erupció, ulls vermells, llavis o boca secs o esquerdats, enrogiment dels palmells de les mans i les plantes dels peus, i glàndules inflamades.





Normalment, al voltant d'una quarta part dels nens afectats experimenten complicacions cardíaques, però l'afecció poques vegades és mortal si es tracta adequadament a l'hospital. No se sap què és el que desencadena la condició, però es creu que és una reacció immunològica anormal a una infecció.





Tedros, que ha estat acompanyat en roda de premsa pels presidents de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, i el de Xile, Sebastián Piñera, ha avançat que l'OMS publicarà aquesta tarda un informe científic sobre la síndrome inflamatori multisistèmic als nens.





"Els informes inicials tenen la hipòtesi que aquesta síndrome pot estar relacionat amb COVID-19. És fonamental caracteritzar urgent i acuradament aquesta síndrome clínic, comprendre la causalitat i descriure les intervencions de tractament", ha assenyalat Tedros.





L'OMS ha elaborat una definició preliminar de cas i un formulari d'informe de cas per aquesta síndrome inflamatori multisistèmic a nens. A més, Tedros ha fet una crida a tots els metges del món perquè treballin amb les seves autoritats nacionals i l'OMS per estar en alerta i comprendre millor aquesta malaltia.













Per la seva banda, l'epidemiòloga Maria Van Kerkhove, responsable de Malalties Emergents i Zoonosi de l'OMS, també ha valorat la situació. "No sabem si està associat al COVID-19 o no. Necessitem més informació", ha reconegut en roda de premsa. "Hem posat en marxa una eina per recaptar dades i entendre millor com funciona aquesta inflamació. Estem rebent cada vegada més casos i necessitem recol·lectar informació per entendre com funciona i desenvolupar millors tractaments", ha afegit.





A més, l'OMS ha publicat un informe de política sobre el gènere i COVID-19, que encoratja els països a incorporar un enfocament de gènere en les seves respostes a la pandèmia. En primer lloc, demana que al registrar els casos, recopilin dades desglossades per edat i sexe; a més, que previnguin i responguin eficaçment als problemes de la violència domèstica, que s'han vist exacerbats per la pandèmia; que fomentin la disponibilitat i l'accés als serveis de salut sexual i reproductiva; que protegeixin i donin suport a tots els sanitaris (aproximadament el 70% són dones); assegurar l'accés equitatiu a les proves i el tractament; i assegurar que les respostes siguin inclusives i no discriminatòries.