Els mossos blinden la Plaça Artós de Barcelona

Les protestes al barri de Salamanca s'han estès ràpidament a altres zones de Madrid com Chamberí o Aravaca. No obstant això, ara sembla que estan transcendint el municipi i habitants d'altres àrees d'Espanya busquen repetir el mateix tipus de concentracions.





És el cas de Barcelona, on avui s'havia llançat una convocatòria per ocupar la plaça Artós, al barri de Sarrià. Per a evitar les mateixes concentracions que a Madrid donde no se respetaban las distancias de seguridad, els mossos han envoltat la plaça i han impedit que ningú pugui entrar-hi.









Els mossos han estat tota la tarda a la plaça barcelonina identificant als joves i altres persones que es dirigien cap a aquest punt amb banderes o qualsevol altre objecte que mostrés que no estaven allà per passejar o fer la compra.









SEGUEIXEN LES PROTESTES A MADRID





La protesta veïnal a la zona de Núñez de Balboa (Madrid) ha continuat aquest divendres tot i que s'han evitat les imatges d'aglomeració de persones d'altres dies davant la forta presència policial i la pluja que ha caigut a la ciutat cap a les 21.00 hores.





En aquesta ocasió, a l'almenys deu lleteres de la Policia Nacional s'han desplegat a la zona durant la tarda i han impedit als veïns que envaïssin la calçada, amb crides per megafonia perquè els congregats no romanguessin aturats i mantinguessin la distància recomanada entre ells .





Com és habitual, els ciutadans surten a la mateixa zona de Núñez de Balboa, entre els carrers Ramon de la Creu i Ayala, per manifestar-se en contra de la gestió de Govern de Pedro Sánchez davant el coronavirus.