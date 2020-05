Els barcelonins podran passejar per la platja i els parcs a partir del 20 de maig

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dissabte que a partir del dimecres 20 de maig els barcelonins podran tornar passejar per les platges de la ciutat de 6 a 20 hores, i també s'obriran tots els parcs.





En una nota de premsa el consistori d'Ada Colau ha explicat que de 6 a 10 hores del matí es manté també a les platges la franja per als que practiquin esports d'aigua o bé per córrer, i ha recordat que a la platja del Bogatell de 20 a 23 hores està reservat per a la pràctica de surf i per a esportistes professionals i federats.





L'Ajuntament també obrirà dimecres tots els parcs de la ciutat: fins ara es podia passejar per uns 80, de manera que s'obrirà la resta fins a arribar als 148 que hi ha a tota la ciutat.





També per facilitar la pràctica esportiva un total de 22 parcs avançaran la seva obertura a les 8.00 hores del matí en lloc de fer-ho en el seu horari habitual, les 10.00 hores.





Hi haurà casos concrets com és el Park Güell que obrirà per als veïns, per facilitar el passeig, la pràctica esportiva i la connectivitat de la zona, però no per a visites culturals.









En la mateixa nota de premsa l'Ajuntament ha ressaltat que durant els dos mesos que han estat tancats els parcs pel coronavirus la natura s'ha reforçat i renovat, i "ha guanyat espai a la ciutat".





Així ressalten que des de l'obertura dels equips de jardiners han vist flora i fauna en zones on feia anys que no es veia, i que les principals característiques són més biomassa verda, més continuïtat i frondositat i molta activitat de la fauna.





En aquest sentit apunten que es veuen molts més ocells i que han fet nius en zones més accessibles, i també destaquen la presència d'insectes pol·linitzadors i papallones.





RECOLLIDA DE MOBLES





D'altra banda a partir de dilluns 18 de maig es torna a activar a tota la ciutat el servei de recollida de residus voluminosos, que s'han de baixar un dia determinat de la setmana segons el carrer on es viu.





L'Ajuntament recorda que s'han de baixar al carrer entre les 20 i 22 hores, a la vorera sense molestar el pas de vianants i el més a prop de la calçada per no obstaculitzar la línia de la façana.

La recollida de residus voluminosos no preveu que es recullin residus industrials, escombraries, roba, vidres ni electrodomèstics, que són residus que s'han de dur als punts verds.