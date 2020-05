Nova moratòria urgent del Govern per evitar que les platges es buidin de socorristes

Per segon any consecutiu, el Govern s'ha vist obligat a modificar la normativa per evitar que les platges es buidin de socorristes. Davant la dificultat de les empreses per trobar professionals que tinguin la titulació adequada, l'Executiu català ha aprovat una moratòria que aixecarà l'obligació d'inscriure's al Ropec (Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya) per exercir com a socorrista, tal com s'exigeix a la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions d'esport.





D'aquesta manera, es podrà contractar personal que no compti amb formació específica en socorrisme sense ser multat. En 2019 ja es va aprovar una moratòria idèntica que va deixar en suspens aquest règim sancionador. La decisió ha estat comunicada pel secretari general d'Esport i Activitat Física, Gerard Figueras, en la tercera reunió per videoconferència que ha mantingut la Mesa Sectorial de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya.





La por que aquest estiu comencés sense bastants socorristes a les platges ja ho va avançar Catalunyapress després de consultar amb fonts sindicals. A la dificultat per a l'arribada de treballadors estrangers i la manca crònica de recursos humans, s'han unit els 1.400 estudiants que segons el Govern no acabaran els seus cursos de formació a temps per culpa de l'aturada del coronavirus.





A preguntes Catalunyapress, un portaveu de la Federació Catalana de Salvament ha reconegut que "la moratòria és més necessària que mai, ja que si no es fes tindríem un problema". Ara bé, aquesta mateixa font assenyala les deficiències del model català de salvament, en concret l'absència d'un enfocament integral que unifiqui els criteris d'actuació entre tots els operadors privats.





També subratlla que no es compta amb una xifra oficial de quants socorristes es necessiten a les platges catalanes. L'any passat, la Federació va llançar el Projecte Salvacat, una macroenquesta municipal que va constatar que hi havia 981 professionals empleats al maig de 2019. Tanmateix, aquesta xifra queda molt per darrere del que seria realment necessari. Després de la pandèmia, la Federació espera seguir col·laborant amb els consistoris per posar xifra al dèficit de treballadors a la costa catalana.









ELS SINDICATS CRITIQUEN LA MORATÒRIA





Tant UGT com CGT han expressat a aquest mitjà les seves crítiques amb la decisió presa pel Govern. No només per la manca de planificació pel que fa a la dotació de professionals, sinó perquè no s'ha contemplat una revisió de les condicions laborals i salarials després que, el novembre de 2019, s'adoptés en comissió parlamentària una resolució per elaborar un pla de futur per al sector del salvament aquàtic.





Salvador Zettelman, sindicalista a CGT, sosté que "se segueix sense atacar el problema real, que són les condicions de treball i la falta d'un marc normatiu que reguli els serveis de salvament i socorrisme de platges i el reconeixement de la figura del socorrista".





Per la seva banda, un portaveu d'UGT es lamenta que el Govern hagi perdut el temps des de l'últim estiu i "no s'hagi fet res" per millorar la situació laboral dels treballadors, si bé el sindicat es felicita que s'hagi donat un pas tímid amb l'adopció d'un codi de bones pràctiques en la contractació. A més, l'organització sindical també exigeix als municipis que en compliment de les seves competències elaborin plans específics per reobrir les platges amb seguretat.