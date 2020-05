La guerra de xifres per les PCR estanca la Comunitat de Madrid en la fase 0

El Ministeri de Sanitat ha explicat els motius pels quals ha decidit mantenir a Madrid estancada en la fase zero de la desescalada. Entre aquests, hi ha la incapacitat de la comunitat per a realitzar proves PCR, que segons el Govern central l'autonomia "està al límit de la seva capacitat" per a realitzar nous tests diagnòstics.





Així ho recull un informe tècnic datat ahir que ha estat publicat per 'El País' just poc abans que arrenqués una roda de premsa conjunta entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso i el conseller de Sanitat madrileny, Enrique Ruiz Escudero.





Aquest document incideix que Madrid és la regió "més densament poblada d'Espanya", sobretot la capital, la qual cosa pot "afavorir una elevada taxa de contacte entre persones, amb la consegüent probabilitat de transmissió".





"La connectivitat de la Comunitat en general, i de la capital en particular, és molt elevada, la qual cosa incrementa el risc de propagació de la malaltia als municipis i províncies del seu voltant. Aquests elements requereixen que s'adopti una especial consideració l'hora de realitzar la seva valoració", desgrana l'anàlisi de Salut Pública.





LA COMUNITAT RESPON





Aquesta asseveració i l'ocasió en com s'ha donat a conèixer no ha caigut gens bé a Escudero, que ha assegurat que la capacitat de diagnòstic per fer seguiment de casos nous de positius a Madrid pot arribar a les 20.000 a la setmana, nivells que a Segons la seva opinió avalen el pas de Madrid a la fase 1.









La Comunitat de Madrid ha realitzat en els últims cinc dies un total de 18.751 proves PCR a població de la regió, inclòs els test als professionals, amb un total de 1.200 positius, és a dir, el 5,4 per cent. Així, la regió emprèn un total de 3.750 al dia.





A més, Escudero ha apuntat que aquestes xifres revelen que en aquest nivell assistencial es fan 1.313 proves PCR diàries, amb una mitjana de 59 positius. Concretament i segons aquestes dades, per cada positiu es realitzen 23 PCR, és a dir una incidència de 4,48 per cent de sospitosos positius en Primària.





També ha recalcat que Madrid ja disposava d'una xarxa de diagnòstic i seguiment de possibles casos Covid-19 amb l'objectiu "fonamental" d'augmentar la capacitat diagnòstica del sistema sanitari per ascendir a la desescalada.