Pablo Iglesias carrega el pes del que ha passat en les residències de gent gran a les comunitats autònomes

El vicepresident segon de Govern i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha assegurat i defensat que l'Executiu, el que va fer el passat 19 de març va ser "reforçar a l'única autoritat que té competència en les residències de gent gran que són les comunitats autònomes".





En concret, ha indicat que els van demanar "per escrit que situessin les residències com a prioritàries" i convertissin als treballadors de les residències "en serveis essencials i que facilitessin les condicions de contractació perquè contractessin més personal".





"Vam posar sota el seu control el 75% de les residències privades, vam donar 300 milions d'euros a l'administració d'Isabel Díaz Ayuso, a la d'Emiliano García-Page, de tots els presidents autonòmics, perquè gastessin en personal per tenir cura dels nostres avis ", ha afirmat Iglesias, sense despentinar-se al temps que ha afegit que seguiran fent el mateix, és a dir," donar més poder a les comunitats autònomes perquè compleixin amb la seva tasca ".





Afegint que "tenim treballar tots junts i crec que hi ha un consens transversal a totes les ideologíes, que necessitem una sanitat pública molt més forta. Les privatitzacions han estat un fracàs", ha tancat.









MÉS DE 16.400 GENT GRAN HAN MORT A LES RESIDÈNCIES





I aquestes declaracions del Vicepresident Iglesias, no són casuals ni innocents, ja que, la Fiscalia General de l'Estat té obertes més de 140 investigacions penals sobre residències de gent gran per la via penal i 175 més per la via civil.





Un total de 17 jutjats de tot Espanya, 6 d'ells a Madrid, tenen obertes ia causes penals per determinar si hi va haver irregularitats relacionades amb la gestió de la pandèmia de Covid-19 a les residències de gent gran. Pel que fa a nombre de diligències penals obertes per la Fiscalia i encara no judicialitzades, el nombre total s'acosta a 140, de les quals unes 65 es localitzen només a Madrid i altres 24 a Catalunya.





Intenta esbrinar que és el que ha succeït en algunes residències de gent gran en relació amb la pandèmia. Les dades pugen cada setmana perquè els familiars s'han començat a mobilitzar i estan disposats a arribar fins al final, per esbrinar que ha passats amb els seus éssers estimats i per què.





La majoria de les investigacions de la Fiscalia respon a denúncies presentades per particulars, generalment familiars dels residents o treballadors dels centres.





A més, Vox presentar denúncies en totes les fiscalies provincials, que van donar lloc a l'obertura d'investigacions encara que moltes d'elles s'han arxivat per falta d'indicis de delicte.













Si una investigació del Ministeri Públic té prou entitat, es presenta al jutjat. A el mateix temps, si un jutjat obre una causa sobre aquests mateixos fets, la Fiscalia ha de tancar les seves indagacions de forma automàtica i remetre tot el que tingui a jutjat. També es tanquen les investigacions dels fiscals si no es donen indicis que es detecta que els fets denunciats tinguin entitat penal.





A Espanya hi ha aproximadament 5.457 residències, entre públiques i privades, segons les dades facilitades pel Ministeri Fiscal.





Al costat de les investigacions per fets que puguin constituir delicte, la Fiscalia també té encomanades tasques de seguiment sobre la situació de les residències. Per aquesta via civil hi ha també més d'un centenar d'expedients oberts.





El pes de les investigacions penals segueix recaient en la Comunitat de Madrid, on la Fiscalia Provincial ha incoat 58 diligències de les que cal restar no obstant les que s'han acumulat en un únic procediment per estar dirigides contra una mateixa residència i les que ja han passat a mans d'un jutge. A elles es sumen 8 diligències d'investigació per part de la Fiscalia de Móstoles-Fuenlabrada, 6 a l'àrea de Getafe Leganés jo altres vuit per la fiscalia d'Alcalá d'Henares.





Pel que fa als casos ja judicialitzats, es manté oberta la instrucció penal per part dels jutges d'instrucció número 51, número 12, nombre 48 i nombre 42 de Madrid, als quals se sumen el jutge d'instrucció número 1 de Navalcarnero i nombre 2 de Alcobendas.





A Catalunya es manté el nombre de diligències respecte a setmanes anteriors, com són la desena que tramita la fiscalia provincial de Barcelona, quatre per la Fiscalia de Granollers, 1 a l'àrea de Manresa-Igualada, 5 a Sabadell, 1 a Terrassa, 2 a Mataró i 1 a Tarragona. Tres jutges ja investiguen a Sabadell i Cerdanyola de Vallès.





La segueixen per nombre de diligències Castella-la Manxa, amb un total de 14 diligències fiscals que es tramiten en les províncies d'Albacete, Ciudad Real, Toledo, Conca i Guadalajara; a més de diferents causes obertes per jutges d'Albacete i La Roda.





A Castella i Lleó se sumen 11 més diligències penals tramitades per defunció de residents, negligència i omissió de mitjans de tractament i diagnòstic per les fiscalies d'Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Lleó, Valladolid, Segòvia i Zamora; a més de quatre causes ja a mans de jutges a Burgos, Soria i Àvila.





A Extremadura es mantenen obertes dues diligències d'investigació a Càceres i dues més a Badajoz (en cadascuna d'aquestes províncies encara segueixen vives les causes impulsades per Vox que en altres zones ja han estat arxivades).





El nombre torna a pujar a Galícia amb un total de 12 casos per suposada situació de maltractament a residents a Lugo i Ourense, en un dels casos per denúncia de l'terapeuta de el programa d'atenció psicològica a víctimes de violència de gènere. A elles se sumen altres diligències a Santiago de Compostel·la i La Corunya i una causa penal ja tramitant-se en un Jutjat de Cangas.





Pel que fa a Aragó, acumula 2 diligències penals, una d'elles presentada per Vox que segueix viva a Saragossa mentre que la mateixa denúncia a la fiscalia d'Osca ha estat arxivada pel seu caràcter genèric, a l'igual que ha passat amb la iniciativa d'aquesta formació en altres fiscalies espanyoles.





A les Canàries hi ha dos diligències d'investigació obertes per la Fiscalia a la zona de Arrecife-Port de l'Rosari.





A Cantàbria continua en tràmit la presentada pel partit polític abans citat, a l'igual que ocorre en Illes Balears ia la Rioja.





No es comptabilitzen diligències en tràmit -les que hi va haver en el seu moment ja van ser archivadas- a Andalusia, València, País Basc, Navarra i Astúries.





TAMBÉ HI HA OBERTES DILIGÈNCIES CIVILS





D'altra banda, la Fiscalia manté en tràmit moltes de les diligències civils incoades per tenir un "coneixement puntual de les necessitats" en residència i establiments de majors distribuïts per tota la geografia espanyola, en relació amb l'activitat tuïtiva el Ministeri Fiscal.





Així, s'ha registrat un lleu repunt respecte la setmana passada, quan es van comptabilitzar un total de 192 actuacions, de les quals 176 segueixen en tràmit i 16 han estat arxivades. Segons el recompte difós per la Fiscalia aquest dimarts, en total hi ha 202 actuacions, de les quals, 16 han estat arxivades, de manera que 185 continuen vives.





Catalunya segueix sent la comunitat que més investigacions sobre empara de persones en situació de vulnerabilitat té obertes, sent el total 86. D'aquestes, una d'elles es va arxivar i tres més es van transformar en diligències d'investigació, estant una d'elles ja tancada.





A Castella i Lleó s'han incoat 25 diligències civils (2 arxivada); 20 a Comunitat Valenciana (a les que properament se sumaran altres 4); 16 a Andalusia (1 arxivada); 9 a Castella-la Manxa, de les quals tres estan pendents d'arxiu; 4 a Aragó; altres 4 a Madrid; 3 a Cantàbria; 3 a Canàries (una arxivada); 2 a Navarra; 1 en La Rioja i 1 a País Basc. La Fiscalia no havia obert fins al moment cap diligència civil, sent aquesta setmana quan s'han incoat 02:00.





El Ministeri Públic inclou a més dins de les diligències civils altres actuacions relatives a discapacitat, comunicacions o centre de menors, com s'aprecia a Galícia, on s'han registrat 16 diligències, de les quals set s'han arxivat. Entre elles hi ha una relacionada amb un centre de menors, una altra per residus sanitaris, una altra per comunicació amb la Fiscalia General de l'Estat i dues més que van ser incoades per la denúncia d'un partit polític o per un escrit d'una associació.





A Extremadura, on hi ha pendents d'incoació noves diligències de control de residència, segons adverteix el Ministeri Públic, s'han comptabilitzat 8 diligències civils, però només cinc continuen en tràmit. De les tres actuacions arxivades, un era una diligència de discapacitat. Finalment, a Múrcia, s'han incoat 2 diligències, una d'elles per la mort d'una persona de 27 anys.













