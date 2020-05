El Govern permet les rebaixes des d'avui a tot Espanya, però sense aglomeracions

El Govern permet les rebaixes des d'aquest dilluns, fins i tot en els llocs que encara segueixen en la Fase 0 de la desescalada, sempre, això sí, que no es generin aglomeracions.









De fet, el Ministeri de Sanitat estableix que, en el cas de produir-se una gran afluència de persones, s'ha de procedir a la cessament immediat d'aquestes promocions "si fos necessari".





Així figura en l'ordre del Ministeri de Sanitat publicada dissabte passat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), en la qual es recullen la relaxació de les mesures previstes en la Fase 2 de la desescalada, però s'inclouen també algunes modificacions de les mesures que s'havien previst per a la Fases 1 i 0.





En concret, la nova ordre modifica pel que fa a les rebaixes que s'havia introduït a la dictada per Sanitat el passat 9 de maig i que havia donat lloc a diferents interpretacions per part de Ministeri que dirigeix Salvador Illa, d'una banda, i el Ministeri d'Indústria i Comerç, de l'altra.





En l'ordre ministerial del passat 9 de maig es establia que, durant la fase 1, els establiments no podrien anunciar ni dur a terme accions comercials que poguessin donar lloc a aglomeracions de públic, tant dins de l'establiment comercial com en els seus voltants. A més, es fixava la salvaguarda que aquesta restricció no afectaria les vendes en rebaixes ni tampoc vendes en oferta o promoció que es realitzessin a través de la pàgina web.









Ara, en la nova ordre publicada el passat dissabte el Govern introdueix una disposició addicional que modifica l'ordre de el 9 de maig i que deixa clar que es podran fer rebaixes en botigues físiques, sempre que no donin lloc a aglomeracions que impedeixin el compliment de les mesures sanitàries destinades a evitar la propagació de virus.





Aquesta mesura regirà també en la Fase 0, en la qual encara hi ha la Comunitat de Madrid, Barcelona i part de Castella i Lleó, els comerços podran realitzar promocions seguint les normes establertes per al funcionament dels mateixos en aquests llocs.





RESPECTAR LES MESURES SANITÀRIES

Aquesta disposició estableix que són els comerciants els que ha de prendre mesures per a evitar que es produeixin aglomeracions que impedeixin el compliment de les mesures sanitàries obligatòries.





Segons recull el text, "les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comercials han d'estar acompanyades de mesures destinades a assegurar" el compliment de les mesures decretades per les autoritats sanitàries.





Així, s'haurà d'evitar que "es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d'aforament, o que comprometin la resta de mesures establertes en aquesta ordre". Si això es produeix, els comerciants hauran de "adoptar les mesures adequades per a evitar-les, incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultés necessari".





Per a les comunitats que encara estan en Fase 0 (Comunitat de Madrid i part de Catalunya i Castella i Lleó), es permet des del dilluns l'obertura del comerç minorista sense necessitat de cita prèvia en aquells establiments de menys de 400 metres quadrats.





Els establiments de més de 400 metres quadrats podran obrir les portes des d'aquest dilluns, però només en les zones que hagin passat a la Fase 1, sempre que delimitin l'espai obert al públic ajustant-se a aquest llindar de 400 metres i amb diversos requisits més: 30% de l'aforament, distància mínima de dos metres entre clients o només una persona dins i horari d'atenció prioritari per a majors de 65 anys.





ADMINISTRACIONS DE LOTERIA

Així mateix, podran obrir els que estiguin en centres comercials sempre que comptin amb accés directe i independent des de la via pública. També poden obrir les administracions de Loteria, a excepció de les ubicades en centres comercials i sense accés independent.





Entre altres mesures, l'ordre assenyala que els establiments que disposin d'aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes d'empleats no pogués realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part de personal de seguretat per controlar l'aforament.













Finalment i quan així ho decideixin els ajuntaments, podran reobrir els mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure, els anomenats mercats, donant preferència a aquells productes alimentaris i de primera necessitat.





Els ajuntaments hauran d'establir requisits de distanciament entre llocs i, en tot cas, es garantirà una limitació al 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l'aforament habitual.





MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ EN FASE 2

L'Executiu també ha decidit emprendre diverses mesures de flexibilització per a aquells territoris que passen a la Fase 2 a partir d'aquest dilluns (Formentera, del Ferro, La Gomera i La Graciosa).





Així, en aquests territoris podran reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats professionals amb independència de la seva superfície útil, sempre que es redueixi l'aforament al 40% de cadascuna de les plantes amb les que compte i garanteixi una distància mínima de dos metres per client.





En aquells locals on no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client, amb horari prioritari per a majors de 65 anys.





De la seva banda, els mercats limitaran a un terç el total de llocs habitual, mentre que centres i parcs comercials només podran comptar amb un aforament màxim del 30% en zones comunes, en les quals no es permetrà la permanència, únicament el trànsit.





També podran reobrir locals d'hostaleria i restauració per a consum al local amb un 40% d'aforament. No es permetrà el consum en barra. El servei en terrasses a l'aire lliure es manté pel que fa a la Fase 1, que es va establir en un 50% del total del nombre de taules.





Pel que fa el sector turístic, els hotels i altres allotjaments podran reobrir les seves zones comunes mantenint un terç l'aforament.