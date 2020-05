Sanitat oferirà des de dilluns les dades del Covid19 a la tarda

El Ministeri de Sanitat donarà la informació diària sobre els casos nous de coronavirus a Espanya per les tardes a partir d'aquest dilluns. Així ho ha avançat el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) de l'Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, en la roda de premsa d'aquest diumenge.





Segons ha indicat Simó, l'evolució de la pandèmia a Espanya "va bé", de manera que s'han modificat els indicadors d'interès per avançar d'una fase a una altra de desescalada.





"A partir d'ara, es basen més en dades de detecció precoç, en la capacitat per a realitzar diagnòstic precoç a pacients sospitosos, en la positivitat de les mostres i en la capacitat de reacció el més ràpid possible davant qualsevol focus de transmissió", ha explicat Simón, de manera que, per aquesta raó, es modifiquen els sistemes de vigilància en cada un dels territoris.





"Demà es donarà la informació a la tarda, perquè centrarem les dades de 00.00 fins a les 24.00 hores de el mateix dia, de manera que fem el dia natural com a base de notificació, no com estàvem fent fins ara, en què es tanca la notificació a les 20.00 hores ", ha explicat.





Fins ara Sanitat donava a conèixer les dades al matí, de manera que les rodes de premsa en què compareixia Simó es convocaven també al matí, entre les 11.00 i les 12.00 aproximadament, després de conèixer-se les xifres diàries de coronavirus.





Segons Simó, el tancament de notificació a les 24.00 hores del dia permetrà "tenir un temps de discussió amb les comunitats autònomes per valorar detalladament cada una de les dades al matí", de manera que els informes es tindran a l'migdia, cosa que obligarà al fet que les rodes de premsa es convoquin a la tarda.





"Tot això va a fer que el nostre seguiment de la pandèmia sigui més detallat i que permeti una discussió més fina amb cadascuns dels responsables de vigilància de cadascuna de la informació que puguem detectar que puguin ajustar-se al que l'evolució ens indica que hauria de ser ", ha indicat.