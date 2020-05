Simón demana mesures de prevenció si Feijóo i Urkullu convoquen eleccions el juliol

Galiciapress preguntar avui a Fernando Simón si veia segur organitzar unes eleccions gallegues al juliol. L'epidemiòleg va respondre a aquesta qüestió al costat de la formulada pel Grup Nervión, sobre les eleccions basques, també previstes per al juliol.





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va preferir no mullar-se massa. Va argumentar que la decisió final és política, no tècnica.





Això sí, ha insistit que, d'haver eleccions, seran necessàries mesures especials de precaució. "Caldrà establir mecanismes per evitar riscos i contagis", va dir.









En roda de premsa telemàtica des del Palau de la Moncloa, Simó ha deixat clar que no opinaria sobre si es deuen o no celebrar uns comicis que, d'altra banda, no sap ni a qui li correspon convocar.



Això sí, ha recalcat que si es celebren esdeveniments "amb grans reunions de persones", o amb risc que n'hi hagi, cal "complir les normes de seguretat conegudes per tothom". Per a "situacions concretes", ha afegit, es poden demanar aquestes normes al Ministeri "i es poden elaborar" si finalment les eleccions es convoquin.



MANIFESTACIONS

Pel que fa a si les manifestacions i concentracions a Madrid i Barcelona suposen un risc de contagi, ha assenyalat que els riscos associats a manifestacions depenen de molts factors. Les dues ciutats, ha dit, estan en fase zero i encara que el risc ha baixat no hi ha "certesa suficient" que en cas que hi hagi un rebrot es pugui "controlar perfectament".



"Estant en fase zero jo seria molt caut a l'hora de participar en un esdeveniment de masses, però no és el meu comès dir si s'ha de participar o no", ha assenyalat.



Igual que amb les eleccions, ha apuntat que ell no ha de valorar si han de celebrar-se, o si són o no legals, però sí que creu que cal "tenir molta cura amb aquest tipus d'agrupaments massius" i mantenir les mesures de seguretat i higiene i "el distanciament físic entre persones, que és més important que les màscares".