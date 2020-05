Investigadors espanyols evidencien que el cervell enganya a l'hora de prendre decisions

Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) ha posat de manifest que el cervell s'enfronta diàriament a la presa de múltiples decisions i, davant d'aquesta tessitura, no sempre opta per la solució correcta o per aquella que finalment hagués resultat "més adequada".













I és que, encara que se sap que la major part de les nostres decisions s'adopten des de la part inconscient del cervell, es coneix molt poc de quin és el seu funcionament. El que els experts sí que tenen clar és que si es produeixen errors de forma repetitiva en la presa de decisions es poden establir relacions de causa efecte en la manera d'actuar de les connexions neuronals i tractar d'esbrinar què és el que porta a aquest error.









"La clau està en comprendre que, quan ens comportem d'una manera irracional en la presa de decisions, també ho fem, en certa manera, de forma apresa o predictible i intentar identificar aquests patrons de comportament", ha explicat l'expert del Departament d'Enginyeria d'Organització, Administració d'Empreses i Estadística de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de la UPM, Carlos Rodríguez Monroy.





Per això, els investigadors de la UPM s'han proposat identificar els processos emprats en el moment de decidir. "El cervell utilitza patrons i conductes apreses que considerem com dreceres o petites trampes a l'hora de prendre les decisions i que són les que porten al fet que, de vegades, ens equivoquem. Conèixer-les podria ajudar-nos a modificar-les i millorar els nostres processos de presa de decisió ", ha detallat el doctorand de la ETSE Industrials i signant també d'aquest treball que forma part de la seva tesi, José Luis Portela.





El primer pas per entendre com funciona el cervell a l'hora de decidir és tenir en compte que les connexions neuronals que s'estableixen dins de la mateixa consumeixen una gran quantitat d'energia i que l'estalvi d'aquesta energia és un dels objectius bàsics de l'organisme.





"Prendre una decisió requereix fer diversos càlculs. El cervell sempre tracta d'estalviar la màxima energia i la manera en què ho fa és restringint el nombre de connexions neuronals necessàries per exercir amb èxit una tasca, qualsevol que sigui. Per a això, crea patrons apresos de conducta que ajuden al nostre organisme a actuar de manera més eficient des del punt de vista energètic ja que les connexions ja apreses impliquen una menor despesa ", ha asseverat Portela.





El problema, tal com ha destacat, es presenta perquè a l'hora de fer front a una nova decisió, el cervell intentarà resoldre-la mitjançant aquest patró d'estalvi energètic, a través de conductes ja apreses, llevat que ens esforcem específicament en raonar i crear un nou comportament. "Si no ho fem així, el cervell es basa només en els records de decisions passades", han concret.





En aquests patrons apresos hi ha tres màximes que es repeteixen de manera constant: la tendència del nostre cervell a evitar les pèrdues i minimitzar els riscos, l'atribució subjectiva de valor a les persones i les situacions i el que s'anomena la base diagnòstica, o el que és el mateix, la nostra "ceguesa" davant de qualsevol evidència que contradigui la nostra valoració inicial de les persones o les situacions.