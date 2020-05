¿Responsabilitat individual o col·lectiva?

Entre els conceptes més escoltats durant l'estat d'alarma destaca el de responsabilitat individual. Per tot arreu ens animen a actuar d'acord amb aquest ideal. No obstant això, a la vista està, no tots i no sempre caminem aquesta direcció, perquè és impossible.









La responsabilitat individual només incumbeix a la persona i l'Estat no té, o no hauria de tenir, cap capacitat d'intervenció sempre que l'acció de l'individu no causi perjudici a uns altres. En aquest sentit, la responsabilitat individual és sinònim de llibertat individual. L'exemple més radical és el suïcidi o, en la seva accepció més amable a l'oïda, l'eutanàsia. Sense anar tan lluny, el principi de qualsevol acte de responsabilitat / llibertat individual madura diu així: fes el que te de la gana sempre que no facis mal a altres i, després, assumeix les conseqüències dels teus actes i decisions.





Tot procés psicoterapèutic individual hauria d'apuntar sempre en aquesta direcció: progressivament el pacient haurà d'anar assumint que, en última instància, és amo del seu malestar, fins dels seus símptomes, la qual cosa li donarà més autonomia per prendre decisions i canviar el rumb. Com tantes vegades he assenyalat aquí, el pacient psicològic és, a diferència del pacient metge, el veritable agent del canvi, el responsable últim de la seva curació, amb ajuda del seu psicòleg. Atès que la psicoteràpia opera en el camp de la subjectivitat, és un assumpte de responsabilitat individual.





La societat, per contra, és un ens institucional format per cadascun dels subjectes que la componen i les relacions i pactes que s'estableixin entre ells. En societat, la responsabilitat individual cedeix el pas a la responsabilitat col·lectiva en forma de norma. Crec que, en la situació social en què ens trobem, seria més adequat conceptualment i més efectiu en termes de comunicació política, no invocar la responsabilitat individual sinó apuntar a la responsabilitat col·lectiva, ja que, en una pandèmia, a tots, com a societat , ens afecten les decisions de cada individu respecte de la norma.





A diferència de la individual, la responsabilitat col·lectiva ha de ser arbitrada per l'Estat ja que es refereix a actes individuals que, potencialment, poden perjudicar altres. Per exemple, imagineu que vam deixar l'ordenament del trànsit al criteri i responsabilitat individuals. Caos i accidents. Per evitar-ho, ens hem donat els semàfors i hem encarregat a alguns que sancionin l'incompliment de la norma: verd passar, vermell parar. La norma, la llei, és la manera mitjançant el qual, cedint part de la nostra individualitat, podem cuidar-nos els uns als altres com a societat. En aquest sentit, la responsabilitat col·lectiva és sinònim de convivència, de respecte a l'altre.









Per més que clamen per la nostra llibertat individual i protestem perquè sentim trepitjats els nostres drets, hagués estat desastrós fiar el control de la pandèmia a la responsabilitat de cada individu. Per aquesta raó, hem fet bé estant dos mesos tancats a casa (no ens enganyem: no és per responsabilitat individual, sinó per por a la malaltia i la multa que ens queia si trèiem el nas al carrer injustificadament). Gairebé tothom ha entès aquesta decisió excepcional. Gràcies a aquesta mesura d'urgència, les dades han millorat i ara se'ns permet anar sortint de casa amb el suggeriment que respectem, amb responsabilitat individual, les mesures recomanades: rentat de mans, distància social i mascareta.





Qualsevol que hagi donat una volta per aquí aquests últims dies, hi haurà observat la laxitud amb la qual se segueixen aquestes recomanacions. Per què? Justament, perquè estan dirigides a la responsabilitat individual i no a la col·lectiva, és a dir, perquè l'Estat suggereix en comptes d'ordenar i sancionar. Òbviament, la poli no donaria abast a comprovar si ens rentem les mans o si mantenim la distància social (cosa impossible per als mediterranis) però sí que podria sancionar qui no porti mascareta. El seu ús és una nosa, però, de les tres recomanacions per evitar el contagi massiu i el col·lapse dels hospitals, és l'única que pot fer-se complir.





Em sembla una ingenuïtat antològica confiar que, després de dos mesos enclaustrats, sortim al l'anhelat esbarjo i ens comportem responsablement. Tant de bo fos així, però no és el que es veu quan un passeja pels carrers aquests dies.





Que l'Estat no obligui a fer servir mascaretes durant un temps em sembla tan injust envers els ja exhausts treballadors dels hospitals, com el fet que no se'ls hagi proporcionat les mesures necessàries per realitzar la seva tasca amb suficient seguretat. De què serveixen els aplaudiments si no fem servir mascaretes? Siguem col·lectivament responsables per respecte, solidaritat, empatia i gratitud.