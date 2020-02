La pastilla de la felicitat

Sabem que els diagnòstics psiquiàtrics s'han descontrolat en les últimes dècades i que medicar és, de vegades, més nociu que no fer-ho. Coneixem també el pervers negoci que hi ha al voltant dels psicofàrmacs de què es lucren les grans corporacions farmacèutiques. Malgrat aquestes proves, les empreses del Big Pharma continuen creant alegrement més diagnòstics psiquiàtrics i, per tant, fomentant més prescripcions i obtenint més vendes de psicofàrmacs amb la connivència dels Estats.





Els metges de família, principals prescriptors de psicofàrmacs, es justifiquen en la saturació de les seves consultes i l'escassetat de temps per atendre cada pacient, la qual cosa és, sens dubte, una realitat dramàtica. Però, per més que ens solidaritzem amb els metges i denunciem la tremenda pressió a què estan sotmesos, com arguments no són acceptables com a justificació. Definir-se com víctima d'un sistema opressiu no exculpa el ciutadà de les seves accions i decisions, quant més si aquestes serveixen a la perpetuació del sistema. Un, gairebé sempre, pot dir no. Entenc que les conseqüències de semblant valentia poden ser doloroses i, per tant, que la submissió pugui arribar a ser una manera de supervivència, però diguem les coses pel seu nom: si un metge recepta un medicament ineficaç o perjudicial emparant-se en una o altra motiu estarà realitzant malament la seva tasca i, a més, estarà sent còmplice d'un sistema pervers.





Medicalitzar problemes quotidians (que és del que tracten la majoria de les consultes mèdic-psicològiques) dóna ales al i a la dependència dels psicofàrmacs. Davant la queixa i l'angoixa del pacient, es tendeix a donar alguna cosa, el que sigui, abans que no fer res i ajudar a generar recursos personals per tirar endavant. Els crítics del sistema sanitari parlen de prevenció quaternària, és a dir, de no intervenir per preservar el principi de primum non nocere (el primer, no fer mal). Però això ja ho va dir un savi xinès fa mil·lennis: "Pocs en el món arriben a comprendre la utilitat del no fer res".





Aquí entraríem els psicòlegs, coneguts per guanyar-nos la vida sense "fer res". Justament, els psicòlegs som experts (o hauríem de ser-ho) en no actuar, a deixar parlar per, així, comprendre el conjunt de factors que incideixen en la subjectivitat del pacient i des d'aquí ajudar-lo a canviar de posició i deixar de patir. Sí, "només escoltem i parlem", no operem, ni receptem, ni reparem. Però ens comprometem amb el pacient i caminem al costat d'ell a pèl, amb les mans gairebé buides. Ens ocupem d'allò que molts metges no suporten: la queixa no fonamentada en un problema físic.





Si tinguéssim més psicòlegs en la seguretat social, tots sortiríem beneficiats: els psicòlegs perquè tindríem més feina, és clar; els metges de família que disposarien de més i millor temps per realitzar la seva tasca; els pacients que serien més i millor escoltats i ajudats; i, finalment, el país (o sigui, tots nosaltres) que s'estalviaria una pasta indecent en despesa sanitària. Pensin a qui no beneficiaria que a la seguretat social se sentís més als pacients i se'ls receptés menys medicaments. Yes: Big Pharma.





No va demonitzar l'ús de medicaments sempre que no suposi una coartada per no fer-se càrrec de la pròpia vida, per saber qui és un i quina responsabilitat té en tot el que li passa. És cert que, en determinats moments, un psicofàrmac pot actuar com una crossa que pot ajudar-nos a sortir del pas. Però l'ús continuat de crosses, quan en realitat som capaços de caminar, acaba per atrofiar-nos convertint-nos en invàlids dependents del medicament. Així es crea i cronifica molt del que es denomina "malaltia mental".





Mesures com la proposta, que afavoreixen l'escolta i resten poder al medicament, suposarien un saludable canvi de cultura en la població respecte del malestar psicològic: de la dependència a l'autonomia, de la debilitat personal a la valentia, de la ignorància a la saviesa.





Potser, a poc a poc, deixarien d'escoltar declaracions com aquesta que vaig agafar al vol i ha inspirat aquest article: "Estic molt sociable, he perdut la timidesa amb la pastilla. L'anomenen la pastilla de la felicitat. I que duri! ". Un món feliç, submís i terrible.